El Gobierno decretó un nuevo feriado nacional que crea un fin de semana extra largo: ¿cuándo?
El feriado histórico por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se trasladó al 10 de octubre, generando así un nuevo fin de semana largo para disfrutar.
El feriado del 12 de octubre de 2025 se trasladará al viernes 10 de octubre, transformándose en un fin de semana largo de tres días que permitirá a miles de argentinos descansar, viajar o disfrutar de actividades recreativas sin afectar la rutina laboral.
Este cambio no solo amplía el tiempo de descanso, sino que también brinda la posibilidad de planificar escapadas cortas, aprovechar promociones turísticas y recorrer los principales destinos del país. Con esta modificación, el próximo fin de semana largo se extenderá del viernes 10 al domingo 12 de octubre, conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza.
Se espera que esta jornada movilice un gran flujo de turistas hacia lugares emblemáticos como las Cataratas del Iguazú, la Patagonia y las clásicas escapadas a la Costa Atlántica, generando un importante movimiento económico y promoviendo el turismo interno en todo el país.
Los motivos del feriado nacional que decretó el Gobierno
La medida fue oficializada a través del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, que otorga a la Jefatura de Gabinete la facultad de trasladar los feriados que coincidan con sábado o domingo. El objetivo principal de este cambio es estimular el turismo interno, fortalecer el consumo en comercios y la actividad gastronómica, y dinamizar la economía regional mediante el movimiento de turistas y visitantes.
Cada fin de semana largo genera un impacto positivo notable en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercios locales, además de ofrecer un respiro en la rutina laboral.
El traslado del feriado busca que los argentinos puedan aprovechar estas fechas para descansar, realizar escapadas cortas, disfrutar de la naturaleza o conocer destinos históricos y culturales dentro del país, fomentando así el turismo y la economía de manera sostenible.
El calendario de feriados 2025
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado).
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
