El Gobierno decretó un nuevo feriado nacional que crea un fin de semana extra largo: ¿cuándo?

Cada fin de semana largo genera un impacto positivo notable en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercios locales, además de ofrecer un respiro en la rutina laboral.

El traslado del feriado busca que los argentinos puedan aprovechar estas fechas para descansar, realizar escapadas cortas, disfrutar de la naturaleza o conocer destinos históricos y culturales dentro del país, fomentando así el turismo y la economía de manera sostenible.

El calendario de feriados 2025