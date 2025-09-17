El feriado del 22 de septiembre que crea un nuevo fin de semana extra largo

Este tipo de feriados locales, habituales en distintos municipios del país, tienen como finalidad mantener viva la memoria de los pueblos y fortalecer la identidad de sus habitantes.

Calendario de feriados 2025

Luego de este feriado local, el próximo fin de semana largo a nivel nacional será del viernes 10 al domingo 12 de octubre, gracias al traslado del feriado por el Día de la Diversidad Cultural. El Gobierno decidió moverlo del domingo 12 al viernes 10 con el objetivo de incentivar el turismo interno.

Además, antes de que finalice el año, habrá más fines de semana largos confirmados:

Día de la Soberanía Nacional : del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Día de la Inmaculada Concepción de María: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

En cuanto a los feriados inamovibles y trasladables que restan en 2025, el calendario oficial incluye: