El Gobierno derogó una normativa vigente desde 2012 para patentes farmacéuticas: todos los detalles

Uno de los puntos centrales de la norma es la introducción de un esquema transitorio: las nuevas patentes no podrán bloquear la comercialización de medicamentos que ya estén en el mercado al momento de entrada en vigencia de la resolución.

En esos casos, la normativa establece que los titulares de las patentes “no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”, lo que busca evitar conflictos con productos ya disponibles.

VACUNAS

El texto oficial advierte que la derogación podría habilitar la concesión de patentes sobre productos actualmente comercializados, por lo que se incorporó esta excepción para resguardar la competencia y el acceso.

Con este cambio, el Gobierno redefine el marco regulatorio en propiedad intelectual aplicada a medicamentos, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país y con el objetivo de alinear el sistema local con “las mejores prácticas internacionales”.

El documento también sostiene que "la introducción de regímenes de patentamiento, especialmente de productos farmacéuticos, aumentan la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados (...) un resultado que se mantiene aún para países en desarrollo".

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Así, "una adecuada y efectiva protección de las invenciones a nivel local genera condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que facilitan la introducción de innovaciones y el acceso oportuno a nuevos medicamentos y tratamientos en beneficio de la salud pública y el bienestar general".

Bajo este panorama, la derogación fue descripta como "la medida más apropiada para dar lugar al efectivo ejercicio del INPI de su competencia exclusiva en materia de estudio de solicitudes de patentes" a la vez de un marco que optimice el "examen de patentabilidad, promoviendo la eficiencia y garantizando la coherencia con las mejores prácticas internacionales".

Resolución Conjunta 1/2026:

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