El Gobierno dio de baja otras 10 prepagas: cuáles son y qué pasará con sus afiliados
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya se dieron de baja 160 prepagas que no cumplían con los requisitos para operar o no registraban actividad.
El gobierno de Javier Milei resolvió dar de baja este viernes a otras diez prepagas que figuraban inscriptas en el registro oficial pero no cumplían con los requisitos exigidos para operar. De esta manera ya son 160 las empresas de medicina privada que dejaron de existir en los último dos años.
Así quedó plasmado en un edicto de la Superintendencia de Servicios de Salid (SSS) publicado hoy en el Boletín Oficial.
Según informaron desde la SSS, la medida forma parte de un proceso de revisión del padrón de prestadores con el objetivo de ordenar el sistema y garantizar que las entidades habilitadas cuenten con respaldo operativo y administrativo. Las auditorías detectaron que varias de las firmas no tenían afiliados, no prestaban servicios o no habían presentado la documentación obligatoria.
Desde la Superintendencia aclararon que la decisión no afecta a usuarios del sistema, ya que las compañías dadas de baja no se encontraban brindando cobertura al momento de las inspecciones. En ese sentido, explicaron además que muchas de ellas permanecían registradas de manera formal pero sin actividad real.
Prepagas dadas de baja
Las empresas alcanzadas por la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud son:
- Círculo Médico de San Luis
- Círculo Médico de Bragado
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.
- Protección Médica SRL
- ECSA Salud
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina
- And the Yellow Too S.A.
- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
- Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
- Mutual Odontológica Argentina
Con esta nueva decisión, ya suman más de 160 las entidades de medicina privada eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga desde el inicio de la actual gestión, en el marco de un proceso de fiscalización destinado a depurar el padrón y reforzar los controles sobre el sector.
