El Gobierno dio de baja otras 10 prepagas: cuáles son y qué pasará con sus afiliados

Prepagas dadas de baja

Las empresas alcanzadas por la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud son:

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Con esta nueva decisión, ya suman más de 160 las entidades de medicina privada eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga desde el inicio de la actual gestión, en el marco de un proceso de fiscalización destinado a depurar el padrón y reforzar los controles sobre el sector.

