Lollapalooza 2026: guía de accesos, puntos Pick Up y desvíos de tránsito en San Isidro
La organización de Lollapalooza estableció áreas para apps de movilidad, ingresos peatonales y rutas alternativas obligatorias para los vehículos.
La logística de un evento de la magnitud del Lollapalooza Argentina 2026 requiere una organización milimétrica para gestionar el flujo de miles de personas. Con el objetivo de minimizar los embotellamientos en San Isidro, se han definido zonas de exclusión, puntos de encuentro estratégicos para apps de transporte y un esquema especial de desvíos vehiculares.
Dónde pedir tu transporte: puntos de Pick Up
Debido a los cortes de tránsito y los anillos de seguridad policial, los vehículos de aplicaciones de movilidad no podrán acercarse a las puertas principales del predio. Se han establecido cuatro puntos oficiales de Pick Up alejados del epicentro para facilitar el encuentro entre conductores y pasajeros:
-
Av. del Libertador y Roque Sáenz Peña: Hacia el lado del río.
Santa Fe y Dardo Rocha: En las cercanías del Jockey Club.
Av. Fleming 800: Para quienes salgan hacia el lado de la Avenida Unidad Nacional.
Av. Andrés Rolón 500: Una opción estratégica para evitar las avenidas más congestionadas.
IMPORTANTE: Ni Magis TV ni Xuper TV: Lollapalooza Argentina 2026 EN VIVO por streaming
Accesos peatonales y vehiculares
Para esta edición, se confirmaron los puntos oficiales por donde el público podrá ingresar a pie al Hipódromo:
-
Av. Santa Fe 35.
-
Av. Márquez 700 (esquina Tellier).
Av. Márquez 900 (esquina Aphalo).
Por su parte, los ingresos para vehículos (estacionamientos oficiales o autorizados) se realizarán por Av. Márquez y Fleming y por la intersección de Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.
Desde la organización advierten que la entrada por Av. Santa Fe y Unidad Nacional solo se habilitará de forma excepcional ante casos de congestión extrema. Asimismo, se recomienda a los vecinos y asistentes evitar circular por la zona durante el festival, especialmente en el pico horario que va desde las 18:00 hasta las 3:30 hs.
Desvíos de tránsito obligatorios
Para quienes deban transitar obligatoriamente por la zona y evitar los cortes, especialmente en el área de Avenida Fleming, la municipalidad y la organización dispusieron un esquema detallado de desvíos vehiculares:
-
Sentido Norte - Sur: El tráfico será derivado por Av. Rolón, Av. Márquez, Diego Carman, Av. de la Unidad Nacional y retomará en Fleming.
Sentido Sur - Norte: Los vehículos deberán circular por Av. Fleming, Av. de la Unidad Nacional, Av. Santa Fe, Centenario, 3 de Febrero y finalmente salir por Av. Rolón.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario