Lollapalooza 2026: guía de accesos, puntos Pick Up y desvíos de tránsito en San Isidro

Desde la organización advierten que la entrada por Av. Santa Fe y Unidad Nacional solo se habilitará de forma excepcional ante casos de congestión extrema. Asimismo, se recomienda a los vecinos y asistentes evitar circular por la zona durante el festival, especialmente en el pico horario que va desde las 18:00 hasta las 3:30 hs.

Desvíos de tránsito obligatorios

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Para quienes deban transitar obligatoriamente por la zona y evitar los cortes, especialmente en el área de Avenida Fleming, la municipalidad y la organización dispusieron un esquema detallado de desvíos vehiculares: