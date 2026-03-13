Canasta Básica del Hogar Trabajador: gremios calculan que se necesitan $2,7 millones para vivir con dignidad
El Frente de Sindicatos Unidos presentó su propia Canasta Básica y denunció que el salario mínimo del trabajador debería multiplicarse por ocho.
En un desafío directo a las mediciones oficiales, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos— presentó la "Canasta Básica del Hogar Trabajador". El informe determinó que un asalariado necesita $2.706.923 para una vida digna, una cifra que expone la enorme brecha respecto a los datos del INDEC.
El desglose de la canasta de "dignidad"
Para el frente gremial, el Salario Mínimo, Vital y Móvil actual es totalmente insuficiente, ya que debería valer ocho veces más para alcanzar los parámetros de dignidad constitucional. El presupuesto presentado por el FreSU se desglosa en necesidades básicas que hoy resultan inalcanzables para la mayoría de los trabajadores:
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Alimentación: $618.583.
Vivienda: $533.942.
Transporte y vacaciones/esparcimiento: $554.511.
Salud: $329.582.
Previsión: $297.762.
Cultura y educación: $233.852.
Vestimenta: $138.693.
"Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad", sentenció Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera, al explicar por qué los sindicatos asumieron la tarea técnica de definir parámetros propios ante el "abandono del Consejo del Salario".
El costo del ajuste y el pedido de renuncia para Adorni
IMPORTANTE: No cierra: Manuel Adorni cobra $3.500.000 y su familia tiene gastos de $17.000.000 solo de tarjetas de crédito
La presentación también sirvió de escenario para canalizar la furia contra el jefe de Gabinete. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó de "obscenidad" los viajes al exterior con fondos públicos y disparó: "Los trabajadores que son realmente los que se desloman en la Argentina deben exigir la renuncia de Manuel Adorni, por hipócrita, por chanta y por caradura".
Por su parte, Abel Furlán (UOM) denunció una "política deliberada de ajuste y retracción salarial" que está destruyendo el consumo y la producción. Según el informe del FreSU, bajo la gestión actual los trabajadores han perdido un total de 54 billones de pesos. En términos individuales, la pérdida promedio asciende a $2.125.000 en el sector privado y llega a los $11.021.000 en el sector público.
Esta caída real de los ingresos se refleja en un endeudamiento asfixiante: las familias hoy destinan el 26,3% de su sueldo a pagar deudas, una cifra que se triplicó en el último año y que suma una deuda total en los hogares superior a los 36 billones de pesos.
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