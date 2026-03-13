Canasta Básica del Hogar Trabajador: gremios calculan que se necesitan $2,7 millones para vivir con dignidad

Por su parte, Abel Furlán (UOM) denunció una "política deliberada de ajuste y retracción salarial" que está destruyendo el consumo y la producción. Según el informe del FreSU, bajo la gestión actual los trabajadores han perdido un total de 54 billones de pesos. En términos individuales, la pérdida promedio asciende a $2.125.000 en el sector privado y llega a los $11.021.000 en el sector público.

Esta caída real de los ingresos se refleja en un endeudamiento asfixiante: las familias hoy destinan el 26,3% de su sueldo a pagar deudas, una cifra que se triplicó en el último año y que suma una deuda total en los hogares superior a los 36 billones de pesos.