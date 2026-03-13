Cambió el pronóstico y es inminente el regreso de las tormentas en el AMBA: qué día se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Todos los detalles.
Con un frente de calor que tendrá su despertar este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el sitio Meteored coincidieron en que las tormentas regresarán antes de lo previsto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En este sentido, el organismo nacional recordó los cuidados y precauciones a tener en cuenta ante la presencia de intensas precipitaciones.
Cuándo regresan las tormentas al AMBA
De acuerdo a lo informado por el SMN, el próximo martes llegarán intensas tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires, luego de dos jornadas donde la temperatura máxima se ubicará en 32 grados. Este breve regreso del calor tendrá su final con las precipitaciones, que ocasionarán un nuevo descenso en las térmicas.
En tanto, el sitio Meteored también señaló la presencia de lluvias para el próximo jueves 19 de marzo, remarcando también el pronóstico que tendrá lugar el martes y que ya había sido anunciado por el SMN. De manera que se espera fuerte presencia de tormentas en la próxima semana y una brusca disminución en las temperaturas.
De hecho, para el miércoles se pronostica una mínima que rondará los 16 grados y una máxima que podría ubicarse en 25.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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