Cómo llegar al Lollapalooza 2026 Argentina 2026: transporte, trenes, colectivos y accesos

Tren: Se debe utilizar la Línea Mitre (ramal Tigre) y descender en la estación San Isidro. Desde la estación, el predio se encuentra a una caminata de entre 5 y 10 minutos. Para el regreso, suelen habilitarse servicios especiales de madrugada.

Colectivos: Diversas líneas conectan con las avenidas Santa Fe y Márquez, a metros de los ingresos. Entre las más utilizadas se encuentran la 60, 168, 203, 333, 343, 365, 371 y 707. Muchas de estas unidades refuerzan sus frecuencias nocturnas durante el evento.