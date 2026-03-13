Cómo llegar al Lollapalooza 2026 Argentina 2026: transporte, trenes, colectivos y accesos
Miles de personas se preparan para asistir al Hipódromo de San Isidro. Trenes, colectivos y recomendaciones clave para llegar al Lollapalooza.
El Lollapalooza Argentina 2026 ya es una realidad en el Hipódromo de San Isidro. Debido a la masividad del evento, las autoridades sugieren priorizar el uso del transporte público para evitar los congestionamientos vehiculares que suelen afectar la zona norte del Gran Buenos Aires durante estas tres jornadas.
Opciones de transporte para llegar al predio del Lollapalooza
Existen diversas alternativas para arribar al festival de manera eficiente, siendo el ferrocarril la opción más directa para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires o el norte del conurbano:
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Tren: Se debe utilizar la Línea Mitre (ramal Tigre) y descender en la estación San Isidro. Desde la estación, el predio se encuentra a una caminata de entre 5 y 10 minutos. Para el regreso, suelen habilitarse servicios especiales de madrugada.
Colectivos: Diversas líneas conectan con las avenidas Santa Fe y Márquez, a metros de los ingresos. Entre las más utilizadas se encuentran la 60, 168, 203, 333, 343, 365, 371 y 707. Muchas de estas unidades refuerzan sus frecuencias nocturnas durante el evento.
Auto: Aunque es posible llegar por avenidas como Fleming o Unidad Nacional, no es la opción más recomendada por las restricciones de tránsito y el costo de los estacionamientos oficiales.
Accesos peatonales y recomendaciones
Para ingresar al festival, el público cuenta con tres puntos principales de acceso: la intersección de Av. Santa Fe y Av. Márquez, la entrada oficial sobre Av. Márquez, y el acceso Paddock en Av. Márquez al 900.
Como recomendaciones finales, se sugiere llegar con antelación para evitar demoras en los controles de seguridad, llevar la tarjeta SUBE cargada con antelación y revisar los recorridos del tren Mitre, ya que podrían verse afectados por obras de mantenimiento en el trayecto.
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