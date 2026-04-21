Paro docente esta semana: cuándo y en dónde no habrá clases

"Hemos decidido convocar a un paro de 24 horas para que las 17 departamentales participen. Habrá una gran concurrencia", detalló Abel Antivero, secretario General de Agmer. A este importante cese de actividades también se sumarán otros sindicatos relevantes de la provincia como ATE, Sadop, AMET y AJER, asegurando un alto acatamiento en todo el territorio entrerriano.