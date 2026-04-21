Paro docente esta semana: cuándo y en dónde no habrá clases
Se anunció un nuevo paro docente para esta semana en protesta por la reforma previsional. Enterate qué día no habrá clases y a qué zonas afecta.
La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos confirmó un nuevo paro docente para rechazar la reforma previsional del gobierno provincial. De esta manera, miles de estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la región se quedarán sin clases durante esta misma semana.
Cuándo es el paro docente y quiénes adhieren
Según lo informado por las autoridades del gremio Agmer, la huelga y la jornada de intensa movilización se llevarán a cabo este próximo jueves 23 de abril. La medida busca resistir de manera contundente lo que los trabajadores de la educación consideran un duro "ajuste" a sus jubilaciones.
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"Hemos decidido convocar a un paro de 24 horas para que las 17 departamentales participen. Habrá una gran concurrencia", detalló Abel Antivero, secretario General de Agmer. A este importante cese de actividades también se sumarán otros sindicatos relevantes de la provincia como ATE, Sadop, AMET y AJER, asegurando un alto acatamiento en todo el territorio entrerriano.
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