Un adolescente fue asesinado a tiros en la Villa 31: cuál es la principal hipótesis del crimen
Bautista, de 15 años, fue atacado por tres jóvenes cuando caminaba por las calles del barrio. Contenido sensible.
Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro y los investigadores ahora se centran en una hipótesis principal como posible móvil del crimen. Por el hecho, hay tres detenidos.
La balacera ocurrió sobre la calle Alpaca al 2000, cuando Bautista fue atacado a tiros por tres jóvenes frente a un kiosco. La brutal secuencia quedó registrada en dos videos grabados por cámaras de vigilancia ubicadas en la zona.
Eran las 21.15 cuando tres jóvenes pasaron justo frente a un kiosco donde una vecina se disponía a realizar sus compras. En ese contexto apareció en escena Bautista.
Casi sin mediar palabra, uno de los agresores, que llevaba puesta una gorra negra en la cabeza y vestía una campera y pantalón también oscuros, extrajo el arma y le disparó a la víctima a los pies. Contenido sensible.
Tras recibir los disparos, el adolescente intentó defenderse por sus propios medios y mantuvo un breve enfrentamiento a golpes contra el atacante. En ese momento, el agresor efectuó un segundo disparo a quemarropa.
En los videos se observa a otro de los jóvenes, cómplice del tirador, propiciarle a la víctima una fuerte patada a la altura del estómago.
Ya indefenso y herido, el damnificado atinó a escapar para evitar ser el blanco de más disparos y se refugió detrás de la puerta de entrada a un domicilio, donde minutos después lo dejaron ingresar y lo asistieron. Pese a esto, Bautista falleció minutos más tarde.
La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Alejandro Marti Garro, de Fiscalía Nacional de Menores N° 5, quien tras ser notificado sobre el suceso dispuso un allanamiento de urgencia en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Allí, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a tres sospechosos, dos de 17 años y uno de 18. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa como celulares y la ropa que habrían usado los atacantes.
Ahora, los investigadores intentan establecer si el crimen se debió a un presunto ajuste de cuentas en el marco de la disputa por la venta de drogas en la zona.
En la causa también interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 3, a cargo de Julia Marano Sanchis. Los dos detenidos de 17 años fueron derivados al Instituto de detención Inchausti, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, mientras que el mayor quedó detenido.
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