Un adolescente fue asesinado a tiros en la Villa 31: cuál es la principal hipótesis del crimen

En los videos se observa a otro de los jóvenes, cómplice del tirador, propiciarle a la víctima una fuerte patada a la altura del estómago.

adolescente asesinado villa 31

Ya indefenso y herido, el damnificado atinó a escapar para evitar ser el blanco de más disparos y se refugió detrás de la puerta de entrada a un domicilio, donde minutos después lo dejaron ingresar y lo asistieron. Pese a esto, Bautista falleció minutos más tarde.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Alejandro Marti Garro, de Fiscalía Nacional de Menores N° 5, quien tras ser notificado sobre el suceso dispuso un allanamiento de urgencia en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Allí, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a tres sospechosos, dos de 17 años y uno de 18. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa como celulares y la ropa que habrían usado los atacantes.

Ahora, los investigadores intentan establecer si el crimen se debió a un presunto ajuste de cuentas en el marco de la disputa por la venta de drogas en la zona.

En la causa también interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 3, a cargo de Julia Marano Sanchis. Los dos detenidos de 17 años fueron derivados al Instituto de detención Inchausti, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, mientras que el mayor quedó detenido.