Murió José Mastellone, hijo menor del fundador de La Serenísima

José era un apasionado del turf criando caballos de carrera a través de su stud S. De B. Bajo sus sedas compitieron caballos destacados como Cafrune, El Moisés, Balompie y For The Top, dejando una marca significativa en la hípica argentina.

Su fallecimiento ocurre poco después de que se confirmara la venta total del paquete accionario de la empresa a la sociedad conformada por Arcor y Danone.

serenisima

Arcor y Danone se quedan con el 100% de Mastellone Hermanos

Luego de meses de conflicto, amenazas de judicialización y diferencias en torno a la valuación, finalmente Arcor y Danone alcanzaron un acuerdo para quedarse con el 100% de Mastellone Hermanos, la histórica compañía detrás de La Serenísima.

La operación implica la compra del 51% del capital accionario que aún permanecía en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint, y se ejecutará a través de Bagley Latinoamérica, la sociedad que ambas compañías comparten desde hace años. Si bien el precio final no fue informado, el cierre pone fin a una negociación que había quedado trabada por la fuerte brecha entre las pretensiones de las partes.

Luego de meses de conflicto, amenazas de judicialización y diferencias en torno a la valuación, finalmente Arcor y Danone alcanzaron un acuerdo para quedarse con el 100% de Mastellone Hermanos, la histórica compañía detrás de La Serenísima.

La operación implica la compra del 51% del capital accionario que aún permanecía en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint, y se ejecutará a través de Bagley Latinoamérica, la sociedad que ambas compañías comparten desde hace años. Si bien el precio final no fue informado, el cierre pone fin a una negociación que había quedado trabada por la fuerte brecha entre las pretensiones de las partes.

Según informaron las compañías en su comunicación oficial, el nuevo esquema se estructurará como un joint venture enfocado en el mercado local, que integrará tres pilares: el negocio de Mastellone, las operaciones de Danone en Argentina y Logística La Serenísima .

El objetivo es claro: “aprovechar sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”, señalaron.

En términos operativos, la nueva estructura contará con once plantas productivas en la región y un portafolio que incluye leches, quesos, manteca, dulce de leche, yogures y postres. Se trata, en los hechos, de la materialización de un proyecto que en el sector ya se anticipaba: la construcción de una suerte de “La Serenísima unificada”, bajo control conjunto de ambos grupos.

Para Danone, la operación implica profundizar su presencia en el país y consolidar su histórica asociación con Arcor. Para el grupo cordobés, en tanto, representa un paso clave en su estrategia de expansión en alimentos básicos, apalancando su capacidad comercial y logística.