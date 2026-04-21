Un exfutbolista argentino y su pareja sufrieron un grave accidente en Ecuador: piden ayuda para volver
Perdieron todas sus pertenencias en el incidente y lanzaron una campaña en redes para recaudar fondos.
Gastón Firpo, exfutbolista del Ascenso argentino y su pareja se encontraban vacacionando en Ecuador cuando el micro en el que viajaban perdió el control y cayó por un barranco camino a Guayaquil. El saldo del accidente fue de al menos catorce muertos y aunque los argentinos sólo sufrieron heridas perdieron todas sus pertenencias y tuvieron que iniciar una campaña en redes para recaudar fondos y poder volver al país.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 57 de la carretera que une Cuenca con Guayaquil, a la altura del río El Chorro. El micro de la cooperativa San Luis, con 42 pasajeros a bordo, se precipitó por el barranco y terminó en el lecho del río, complicando profundamente las tareas de rescate debido a la magnitud del incendio.
Firpo, de 40 años y con historial en clubes como San Martín de Burzaco, Midland, Juventud Unida, Claypole y Argentino de Quilmes, viajaba en el micro junto a su pareja, Jazmín. Tal como relataron ambos en un video difundido en redes sociales, el chofer se quedó dormido al volante, lo que provocó que el vehículo perdiera el control y cayera al abismo.
"Estábamos en Cuenca y decidimos ir para el lado de Guayaquil, así conocíamos un poco más este hermoso país, en donde tuvimos un pequeño gran accidente a mitad de camino", relata Gastón en las imágenes que subió a su Instagram, donde se lo ve aún con las curaciones de una herida en la cabeza.
Luego del impacto, la situación se agravó por el incendio total del vehículo. La pareja logró salir con heridas: ella recibió puntos en el rostro y contusiones, mientras que Firpo sufrió cortes en la cabeza. Sobre la magnitud del accidente, el ex futbolista expresó: “A mí me hicieron puntos en la cabeza y a ella, en el cachete y la pera”.
Como resultado, ambos perdieron la totalidad de sus pertenencias y permanecen convalecientes en Ecuador. “Falleció mucha gente, mucha gente con quebraduras, mucha gente con quemaduras graves. Nosotros solo nos hicimos estos pequeños cortes que tenemos”, sumó Firpo.
El accidente está siendo investigado por autoridades locales, que lo calificaron como uno de los más graves de los últimos tiempos en esa ruta. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos, pero el incendio dificultó tanto el rescate como la identificación de las víctimas.
“Queremos volver a casa. Sabemos que mucha gente nos conoce y sabe que somos de viajar, por eso cualquier ayuda es importante”, expresó Firpo, quien en su perfil de Instagram se identifica como mochilero, guardavidas y kitesurfista.
“Simplemente, esto es un pedido de solidaridad para poder juntar plata y regresar a nuestra casa, que es lo que queremos. Que después, bueno, seguir haciendo los estudios médicos que necesitamos y estando acá lejos de nuestra casa, en otro país, se complica. Así que les agradecemos si por favor difunden este video. Estamos acá en Cuenca, en Ecuador, y la semana que viene queremos estar en nuestras casas en Buenos Aires para poder recuperarnos de todo esto”, concluyó la pareja de Firpo.
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