Un exfutbolista argentino y su pareja sufrieron un grave accidente en Ecuador: piden ayuda para volver

"Estábamos en Cuenca y decidimos ir para el lado de Guayaquil, así conocíamos un poco más este hermoso país, en donde tuvimos un pequeño gran accidente a mitad de camino", relata Gastón en las imágenes que subió a su Instagram, donde se lo ve aún con las curaciones de una herida en la cabeza.

Luego del impacto, la situación se agravó por el incendio total del vehículo. La pareja logró salir con heridas: ella recibió puntos en el rostro y contusiones, mientras que Firpo sufrió cortes en la cabeza. Sobre la magnitud del accidente, el ex futbolista expresó: “A mí me hicieron puntos en la cabeza y a ella, en el cachete y la pera”.

Como resultado, ambos perdieron la totalidad de sus pertenencias y permanecen convalecientes en Ecuador. “Falleció mucha gente, mucha gente con quebraduras, mucha gente con quemaduras graves. Nosotros solo nos hicimos estos pequeños cortes que tenemos”, sumó Firpo.

El accidente está siendo investigado por autoridades locales, que lo calificaron como uno de los más graves de los últimos tiempos en esa ruta. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos, pero el incendio dificultó tanto el rescate como la identificación de las víctimas.

“Queremos volver a casa. Sabemos que mucha gente nos conoce y sabe que somos de viajar, por eso cualquier ayuda es importante”, expresó Firpo, quien en su perfil de Instagram se identifica como mochilero, guardavidas y kitesurfista.

“Simplemente, esto es un pedido de solidaridad para poder juntar plata y regresar a nuestra casa, que es lo que queremos. Que después, bueno, seguir haciendo los estudios médicos que necesitamos y estando acá lejos de nuestra casa, en otro país, se complica. Así que les agradecemos si por favor difunden este video. Estamos acá en Cuenca, en Ecuador, y la semana que viene queremos estar en nuestras casas en Buenos Aires para poder recuperarnos de todo esto”, concluyó la pareja de Firpo.