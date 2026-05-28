Hospital Durand: investigan si una paciente psiquiátrica le desconectó el respirador a un hombre que murió

Los médicos intentaron reanimar al paciente durante 30 minutos, pero no pudieron. La mujer, en tanto, permanece en la guardia bajo consigna policial.

“Mi papá estaba en un coma inducido, intubado, con respiración mecánico. Hasta que lo vio mi hermano, 15 minutos antes de que muera, estaba intubado”, aseguró Germán Sequeira, uno de los hijos de Juan.

En ese sentido, indicó que a las 11 de la mañana de ese viernes los médicos le habían dado un parte alentador respecto a la salud de su padre debido a que el hombre ya no levantaba fiebre, saturaba bien y ya le iban a empezar a sacar algún que otro medicamento. Pero todo cambió en cuestión de minutos.

Desde el hospital “dijeron que cuando escucharon las sirenas por descompensación, fueron a socorrer a mi papá. La primera que entró a la habitación fue la enfermera. Abrió la puerta y encontró a una persona enfrente de la cama”.

“Estaba descalza y con el tubo en la mano. No emitió una sola palabra”, aseguró Germán en base al relato del personal que intervino.

Según su testimonio, el jefe de terapia intensiva le dijo: “Yo agarré a esta persona, la saqué del brazo y la llevé con la policía mientras el personal de salud empezó a hacer la reanimación”.

Además, según el relato de la familia, desde el Durand les informaron primero que la mujer era una persona en situación. Más tarde les indicaron que, en realidad, que era una paciente psiquiátrica que estaba siendo atendida en los consultorios externos del hospital.

Ante el escándalo que generó la denuncia, el Ministerio de Salud porteño emitió un comunicado en el que explicaron: “El viernes por la mañana, en la terapia del Hospital Durand, se constató el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que se están analizando. En la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud sin que se haya podido constatar relación alguna con el hecho relatado precedentemente”.

A una semana del hecho, el cuerpo de Sequeira permanece en la morgue y los investigadores todavía buscan determinar si hubo relación directa entre la presencia de la paciente psiquiátrica en la habitación y el fallecimiento del hombre.