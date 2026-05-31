El Servicio Penitenciario aclaró cómo está Claudio Barrelier y por qué activó un protocolo de resguardo

Detección temprana de Claudio Barrelier y activación de protocolo

La intervención del personal de salud se produjo en el marco de los controles médicos y psicológicos periódicos que se le realizan habitualmente a las personas privadas de la libertad catalogadas como "de alto perfil". Durante dichas evaluaciones, los profesionales del área de salud mental detectaron la presencia de ideas y pensamientos suicidas en el imputado.

Ante este diagnóstico, la institución activó de forma inmediata el protocolo de resguardo establecido para este tipo de situaciones con el fin de garantizar la integridad física y psíquica del detenido.

Actualmente, Claudio Barrelier se encuentra internado en el hospital modular que funciona dentro del Complejo Carcelario N.° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, ubicado en la localidad de Bouwer. Allí permanece bajo custodia permanente las 24 horas.

En dicho espacio, el sospechoso recibe atención especializada, administración de medicación y un seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba recordaron que la institución tiene la obligación legal y constitucional de velar por la vida y el acceso a la salud de todos los internos bajo su órbita, sin importar la gravedad del delito que se les atribuya.

Asimismo, recalcaron que resulta de carácter prioritario preservar las condiciones físicas y mentales del imputado para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso, garantizando que pueda comparecer ante los tribunales correspondientes por el crimen de Agostina Vega.