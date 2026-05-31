El abuelo de Agostina Vega se reunió con Martín Llaryora, apuntó contra el fiscal y denunció "más implicados"
El hombre reveló que el ministro de Seguridad de Córdoba le confesó que fue el fiscal quien le prohibió reunirse con la familia.
Miguel, el abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de femicidio, mantuvo este domingo por la noche un extenso encuentro con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; y con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Tras salir de la reunión, el hombre brindó declaraciones a la prensa, entre quienes se encontraba el equipo periodístico de C5N, en las que expresó un moderado alivio por el respaldo institucional, pero dejó en claro una firme sospecha que maneja el entorno íntimo de la menor.
"Tuvimos una larga charla en la cual salimos bastante satisfechos con mi señora. El gobernador, para que todos sepan, él se comprometió a poner a disposición nuestra todos los medios humanos y tecnológicos para que se resuelva toda esta investigación que están haciendo por el caso de mi nieta", detalló Miguel.
El eje del reclamo familiar apunta ahora a expandir la búsqueda de responsables. "Si hay algún otro implicado, para que todos esos implicados estén detenidos y tengan que ser juzgados", reclamó.
Las disculpas del Ministro de Seguridad y el foco en el fiscal Raúl Garzón
Uno de los puntos de mayor tensión previos al encuentro era el malestar público que el abuelo de la víctima había manifestado respecto al rol de la cartera de Seguridad provincial. Al ser consultado sobre si pudo limar asperezas con el ministro Quinteros por la falta de acompañamiento inicial, Miguel confirmó el tenor de la charla privada.
"Sí, le transmití todo lo que sentía. Me pidió disculpas, me dio su sincero pésame. Me dijo que nos pedía perdón a mí y a mi familia, pero es algo que no lo había decidido él. Por no acercarse acá donde estábamos nosotros", relató el hombre, validando que el funcionario mantuvo una actitud sincera y lo miró a los ojos al momento de retractarse.
En el marco de la charla, Miguel sostuvo que el funcionario provincial le confesó que fue el fiscal Raúl Garzón el que no le permitió reunirse con la familia.
Más declaraciones del abuelo de Agostina Vega
A pesar de las muestras de apoyo por parte del Poder Ejecutivo y del pedido de disculpas de las autoridades, el abuelo de la adolescente subrayó que el avance de la causa judicial a cargo de la fiscalía será el único termómetro para medir su tranquilidad.
Cuando los cronistas le preguntaron si se encontraba conforme con el rumbo que está tomando la investigación actual, Miguel fue tajante: "Voy a estar conforme cuando estén todos detenidos. Con todos aquellos implicados que estén detenidos, ahí voy a estar conforme".
Hacia el final de sus declaraciones, reforzó la teoría familiar de que el único detenido, Claudio Barrelier, no actuó en soledad para cometer el crimen y ocultar los restos. "Sí, creemos que hay más implicados. No hago referencia a nadie porque no sé quiénes son los implicados, pero voy a estar conforme con todo esto cuando estén todos detenidos", concluyó de manera determinante.
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