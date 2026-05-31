El abuelo de Agostina Vega se reunió con Martín Llaryora, apuntó contra el fiscal y denunció "más implicados"

Las disculpas del Ministro de Seguridad y el foco en el fiscal Raúl Garzón

Uno de los puntos de mayor tensión previos al encuentro era el malestar público que el abuelo de la víctima había manifestado respecto al rol de la cartera de Seguridad provincial. Al ser consultado sobre si pudo limar asperezas con el ministro Quinteros por la falta de acompañamiento inicial, Miguel confirmó el tenor de la charla privada.

"Sí, le transmití todo lo que sentía. Me pidió disculpas, me dio su sincero pésame. Me dijo que nos pedía perdón a mí y a mi familia, pero es algo que no lo había decidido él. Por no acercarse acá donde estábamos nosotros", relató el hombre, validando que el funcionario mantuvo una actitud sincera y lo miró a los ojos al momento de retractarse.

En el marco de la charla, Miguel sostuvo que el funcionario provincial le confesó que fue el fiscal Raúl Garzón el que no le permitió reunirse con la familia.

abuelo agostina

Más declaraciones del abuelo de Agostina Vega

A pesar de las muestras de apoyo por parte del Poder Ejecutivo y del pedido de disculpas de las autoridades, el abuelo de la adolescente subrayó que el avance de la causa judicial a cargo de la fiscalía será el único termómetro para medir su tranquilidad.

Cuando los cronistas le preguntaron si se encontraba conforme con el rumbo que está tomando la investigación actual, Miguel fue tajante: "Voy a estar conforme cuando estén todos detenidos. Con todos aquellos implicados que estén detenidos, ahí voy a estar conforme".

Hacia el final de sus declaraciones, reforzó la teoría familiar de que el único detenido, Claudio Barrelier, no actuó en soledad para cometer el crimen y ocultar los restos. "Sí, creemos que hay más implicados. No hago referencia a nadie porque no sé quiénes son los implicados, pero voy a estar conforme con todo esto cuando estén todos detenidos", concluyó de manera determinante.