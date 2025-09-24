El Gobierno pidió la conciliación obligatoria para que se levante la medida de fuerza en trenes

"Con las herramientas públicas de esta mañana y la declaración de un representante del sindicato, se pudo hacer oficial el pedido de conciliación para asegurar que el pasajero pueda viajar en las condiciones habituales, y que la extorsión del gremio no lo afecte en su viaje", señalaron las fuentes consultadas por NA.

tren Mitre

Desde La Fraternidad se informó que la protesta responde a la decisión del gobierno de Javier Milei de profundizar la licuación de los salarios del sector y a una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta.

Además, la organización gremial denunció la postura de la gestión de Milei de no presentar ninguna propuesta en la discusión salarial, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.