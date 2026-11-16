Ricardo Gelpi, rector de la UBA

En el mismo informe se relevaron los datos presentados por 1889 organismos del Estado, incluidos la Secretaría General de Presidencia, la Cancillería y la Jefatura de Gabinete, que quedaron por debajo de la UBA.

De hecho, la UBA obtuvo el 92,3% en un ranking en el que el promedio del sector público nacional fue de 67,7%, lo que muestra que la universidad se posicionó 24,6% puntos por arriba.

Además la UBA se ubica por encima del promedio de las universidades nacionales, que tuvieron una mejora de 37,1 puntos entre el primer semestre de 2024 y el primero de 2026.

Eso significa que el promedio de las casas de estudio pasó de 37,1 a 74,2 puntos; y que la UBA, con 92,3, superó ese promedio en más de 18 puntos.

Otras de las entidades que se encuentran por debajo del promedio son YPF S.A., con 24,3 puntos; la Dirección Nacional de Migraciones, con 42,4; Aerolíneas Argentinas, con 45,1; Dirección Nacional de Vialidad, con 62,2; Banco Central de la República Argentina, con 62,5; y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con 65,5.

También hay entidades que si bien superan el promedio general no llegan al número obtenido por la UBA.

Tal fue el caso del Ministerio de Justicia con 86,7; el Instituto Nacional de Estadística y Censos con 85,4; Educ.ar con 80,2; el Ministerio de Relaciones Exteriores con 73,9; la Jefatura de Gabinete de Ministros con 79,6; y la Secretaría General de la Presidencia con 86,6.