El Gobierno reconoció que la UBA es uno de los organismos más transparentes del Estado
Ni la Secretaría General de Presidencia, la Cancillería o la Jefatura de Gabinete quedaron a la altura de la Universidad de Buenos Aires en transparencia.
Puede que el Gobierno mantenga un discurso adverso acerca de las universidades públicas, pero esta semana su propio Índice de Transparencia del Sector Público Nacional puso a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el podio de la transparencia.
Durante el primer semestre del 2026, la UBA recibió una puntuación del 92,3% en el informe elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Para realizar el informe se analizan 20 dimensiones de cada entidad del Estado: 13 de transparencia activa y 7 de transparencia proactiva, con datos aportados de manera voluntaria por cada institución sobre los resultados de su gestión.
En cada categoría se evalúa si la información se encuentra completa, si está actualizada y si se puede encontrar y descargar fácilmente en formatos que puedan volver a usarse.
Para la UBA, cuyo rector actual es Ricardo Gelpi, esa evaluación arrojó un 90% de transparencia activa y un 10% de la proactiva.
En el mismo informe se relevaron los datos presentados por 1889 organismos del Estado, incluidos la Secretaría General de Presidencia, la Cancillería y la Jefatura de Gabinete, que quedaron por debajo de la UBA.
De hecho, la UBA obtuvo el 92,3% en un ranking en el que el promedio del sector público nacional fue de 67,7%, lo que muestra que la universidad se posicionó 24,6% puntos por arriba.
Además la UBA se ubica por encima del promedio de las universidades nacionales, que tuvieron una mejora de 37,1 puntos entre el primer semestre de 2024 y el primero de 2026.
Eso significa que el promedio de las casas de estudio pasó de 37,1 a 74,2 puntos; y que la UBA, con 92,3, superó ese promedio en más de 18 puntos.
Otras de las entidades que se encuentran por debajo del promedio son YPF S.A., con 24,3 puntos; la Dirección Nacional de Migraciones, con 42,4; Aerolíneas Argentinas, con 45,1; Dirección Nacional de Vialidad, con 62,2; Banco Central de la República Argentina, con 62,5; y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con 65,5.
También hay entidades que si bien superan el promedio general no llegan al número obtenido por la UBA.
Tal fue el caso del Ministerio de Justicia con 86,7; el Instituto Nacional de Estadística y Censos con 85,4; Educ.ar con 80,2; el Ministerio de Relaciones Exteriores con 73,9; la Jefatura de Gabinete de Ministros con 79,6; y la Secretaría General de la Presidencia con 86,6.
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