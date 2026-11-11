Se viene "La Noche de la UBA": Duki, Bizarrap, Abel Pintos y otras figuras participan de una subasta solidaria

Las donaciones de los famosos para La Noche de la UBA

Además de convocar a distintas personalidades para apoyar la causa, la iniciativa tendrá una particularidad: el público podrá acceder a objetos vinculados con sus artistas y deportistas favoritos. Entre las pertenencias aportadas por las figuras del espectáculo y la música aparecen un parlante de Bizarrap, un chaleco de Duki, un sombrero y anteojos de Abel Pintos, una armónica de Ciro Martínez, una guitarra de Gaspar Benegas y un cuadro de Milo Lockett.

El deporte también tendrá una presencia destacada en la subasta. La lista incluye camisetas de Julián Álvarez, Fabricio Oberto, Manu Ginóbili, Cristian "Cuti" Romero y Enzo Fernández, además de los guantes de Emiliano "Dibu" Martínez.

A estos artículos se agregan piezas especiales para los fanáticos del fútbol: una camiseta de River firmada por los integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022, otra de Boca autografiada por sus jugadores y donada por Leandro Paredes, y una camiseta de la Selección argentina de 1993 que perteneció a Néstor Craviotto. También habrá una gorra firmada por el piloto Franco Colapinto.

Por otra parte, la convocatoria tendrá una instancia para quienes no puedan participar presencialmente. Algunos de los artículos se ofrecerán en una subasta online el jueves 19 de noviembre, a través del portal del Banco Ciudad, con el propósito de ampliar la participación y sumar más colaboradores a la iniciativa.