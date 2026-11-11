Se viene "La Noche de la UBA": Duki, Bizarrap, Abel Pintos y otras figuras participan de una subasta solidaria
La iniciativa busca recaudar fondos para que el Hospital de Clínicas incorpore un moderno sistema de cirugía robótica.
La Universidad de Buenos Aires prepara una jornada especial que tendrá a grandes figuras de la música, el arte y el deporte como protagonistas. Duki, Bizarrap, Abel Pintos, Ciro Martínez, Gaspar Benegas y Milo Lockett se sumaron a la primera edición de La Noche de la UBA con donaciones de objetos personales que formarán parte de una subasta solidaria.
El encuentro se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre, desde las 20, en la Facultad de Derecho y contará con Iván de Pineda como conductor. La propuesta apunta a instalar una convocatoria anual para colaborar con distintas necesidades de la Universidad y, en esta oportunidad, tendrá como destinatario al Hospital de Clínicas "José de San Martín".
El objetivo es reunir el dinero necesario para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Este equipamiento permite realizar operaciones de alta complejidad con técnicas mínimamente invasivas, gracias a instrumentos articulados que ofrecen movimientos precisos y una imagen tridimensional de alta definición.
Su implementación representaría un avance para el centro médico, ya que permitiría perfeccionar las intervenciones, reducir riesgos y favorecer la recuperación de los pacientes. Asimismo, contribuiría a incrementar la cantidad de procedimientos que pueden realizarse y a capacitar a médicos y técnicos de todo el sistema sanitario.
La necesidad de incorporar esta tecnología se enmarca en la actividad que desarrolla la institución: cada año recibe más de 365.000 consultas, lleva adelante más de 8.000 cirugías y forma a más de 1.500 profesionales de la salud.
Las donaciones de los famosos para La Noche de la UBA
Además de convocar a distintas personalidades para apoyar la causa, la iniciativa tendrá una particularidad: el público podrá acceder a objetos vinculados con sus artistas y deportistas favoritos. Entre las pertenencias aportadas por las figuras del espectáculo y la música aparecen un parlante de Bizarrap, un chaleco de Duki, un sombrero y anteojos de Abel Pintos, una armónica de Ciro Martínez, una guitarra de Gaspar Benegas y un cuadro de Milo Lockett.
El deporte también tendrá una presencia destacada en la subasta. La lista incluye camisetas de Julián Álvarez, Fabricio Oberto, Manu Ginóbili, Cristian "Cuti" Romero y Enzo Fernández, además de los guantes de Emiliano "Dibu" Martínez.
A estos artículos se agregan piezas especiales para los fanáticos del fútbol: una camiseta de River firmada por los integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022, otra de Boca autografiada por sus jugadores y donada por Leandro Paredes, y una camiseta de la Selección argentina de 1993 que perteneció a Néstor Craviotto. También habrá una gorra firmada por el piloto Franco Colapinto.
Por otra parte, la convocatoria tendrá una instancia para quienes no puedan participar presencialmente. Algunos de los artículos se ofrecerán en una subasta online el jueves 19 de noviembre, a través del portal del Banco Ciudad, con el propósito de ampliar la participación y sumar más colaboradores a la iniciativa.
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