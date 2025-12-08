El Grupo Especial de Rescate de los Bomberos de la Ciudad capacitó a sus nuevos miembros

bombros

El curso se dictó en el Instituto Superior de Seguridad Pública y contó con una carga total de 482 horas, compuestas por 180 horas correspondientes al curso de Auxiliares de Operadores del GER y 302 horas correspondientes al nivel de Operador del GER. En la última edición egresaron 10 postulantes: 7 pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, 1 a la Policía de Jujuy y 2 a la Prefectura Naval Argentina.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con el Grupo Especial de Rescate, una unidad creada en la década de 1980 con sedes en los barrios de Saavedra y Caballito, surgida en respuesta a emergencias que superaban las capacidades operativas convencionales. Este grupo tiene competencia en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presta cooperación al Gobierno Nacional, a Gobiernos provinciales, a la Justicia o a Municipios cuando es requerido.

El GER interviene en situaciones que demandan capacidades técnicas específicas, tales como intentos de arrojo al vacío desde estructuras elevadas como puentes, antenas o terrazas; derrumbes y colapsos estructurales; rescates acuáticos y subacuáticos; evacuaciones en incendios de alta complejidad; y extracciones de personas atrapadas en vehículos en siniestros viales.

Su alto nivel de entrenamiento y especialización lo posiciona como una de las unidades de rescate más preparadas del país.