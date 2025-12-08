El Grupo Especial de Rescate de los Bomberos de la Ciudad capacitó a sus nuevos miembros
Diez bomberos aprobaron el exigente curso Operadores del Grupo Especial de Rescate (GER) del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad tras más de un mes de extensas jornadas de prácticas y entrenamiento en tierra, aire y agua.
El curso realizado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) constituyó una instancia de formación avanzada orientada al desarrollo de competencias técnicas y operativas para la intervención en situaciones de alta complejidad; y en la última edición egresaron diez postulantes: siete pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, uno a la Policía de Jujuy y dos a la Prefectura Naval Argentina.
La capacitación se enfocó en el aprendizaje y la ejecución de ejercicios de rescate en altura mediante el empleo de cuerdas, así como en el uso de técnicas específicas, herramientas manuales y equipos hidráulicos destinados al manejo de grandes cargas.
Durante el desarrollo del curso, los participantes llevaron a cabo entrenamientos de nado y rescate acuático en el Río de la Plata, que incluyeron prácticas de descenso desde helicóptero.
Asimismo, se realizaron ejercicios de rapel desde aeronave hasta superficie y un simulacro de descenso de víctimas desde una estructura elevada en el Viejo Puente de La Boca mediante una tirolesa a 45 grados, extremando todas las medidas de seguridad que amerita el caso. Estas fueron algunas de las prácticas que se sumaron a las clases teóricas recibidas.
Como instancia final de exigencia física, se efectuó una carrera de aproximadamente 35 kilómetros desde el barrio de Caballito hasta la localidad de Ezeiza, sumado a un ejercicio de nado de 3 kilómetros en aguas abiertas del Río de la Plata, entendiendo que la preparación física y el trabajo mancomunado en equipo constituyen un pilar fundamental para quienes deben intervenir en rescates en operaciones en estructuras colapsadas, rescates acuáticos e incendios de complejidad en planos elevados, por ejemplo.
El curso se dictó en el Instituto Superior de Seguridad Pública y contó con una carga total de 482 horas, compuestas por 180 horas correspondientes al curso de Auxiliares de Operadores del GER y 302 horas correspondientes al nivel de Operador del GER.
El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con el Grupo Especial de Rescate, una unidad creada en la década de 1980 con sedes en los barrios de Saavedra y Caballito, surgida en respuesta a emergencias que superaban las capacidades operativas convencionales. Este grupo tiene competencia en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presta cooperación al Gobierno Nacional, a Gobiernos provinciales, a la Justicia o a Municipios cuando es requerido.
El GER interviene en situaciones que demandan capacidades técnicas específicas, tales como intentos de arrojo al vacío desde estructuras elevadas como puentes, antenas o terrazas; derrumbes y colapsos estructurales; rescates acuáticos y subacuáticos; evacuaciones en incendios de alta complejidad; y extracciones de personas atrapadas en vehículos en siniestros viales.
Su alto nivel de entrenamiento y especialización lo posiciona como una de las unidades de rescate más preparadas del país.
