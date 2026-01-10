El hidrante más grande de Latinoamérica combate el incendio en Chubut: las llamas no ceden

avion hidrante sabtiago del estero

"A partir de hoy, este avión va a trabajar junto a los otros cinco aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde que ya actúan en la zona, reforzando un despliegue que la provincia sostiene desde el primer día junto a los municipios y la Nación para contener el avance del fuego y llevar tranquilidad a la comunidad de la Cordillera", expresó Torres en su perfil de X.

"Quiero agradecer al gobernador electo de Santiago del Estero, Elías Suárez, por su predisposición y el trabajo conjunto que hicieron posible que, por primera vez en la historia de nuestra provincia, un avión de estas características opere en Chubut", expresó Torres.

"Una muestra más de que no vamos a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra el fuego", señaló el madatario patagónico en referencia a su par, que asumió el 10 de diciembre pasado.