Emergencia en la Patagonia: de qué se trata la campaña nacional para asistir a los bomberos

¿Cómo colaborar?

Las donaciones económicas se destinan a la compra de insumos fundamentales como:

Cascos

Nuqueras

Antiparras

Trajes forestales

Guantes ignífugos

Linternas

Mochilas de agua

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante el alias: bomberosfund o a través de la plataforma Donar Online.

Las empresas interesadas en sumarse pueden comunicarse por mail a: [email protected]

La Fundación remarcó que, al formar parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), esta es la única campaña que asegura que los fondos lleguen directamente a las asociaciones que están combatiendo los incendios en la emergencia actual.