Emergencia en la Patagonia: de qué se trata la campaña nacional para asistir a los bomberos
La Fundación Bomberos de Argentina lanzó una colecta urgente para reequipar a las brigadas que combaten los incendios en Chubut.
La Patagonia vuelve a quedar en el centro de la escena por una situación crítica: desde comienzos de enero, los incendios forestales ya consumieron más de 6.000 hectáreas, con epicentro en la provincia de Chubut, especialmente en las zonas de El Hoyo y Epuyén, donde el frente activo supera las 2.000 hectáreas.
La magnitud del desastre obligó a evacuar a unas 3.000 personas, mientras dotaciones de bomberos voluntarios de distintas localidades se trasladan a la región para reforzar el operativo de contención. El trabajo se realiza en condiciones extremas: temperaturas elevadas, ráfagas de viento constantes y terrenos de muy difícil acceso, que muchas veces obligan a los brigadistas a avanzar a pie por zonas montañosas.
En ese contexto, los equipos sufren desgaste, pérdidas y roturas que comprometen seriamente la seguridad y eficacia del combate contra el fuego. Por eso, la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) puso en marcha la campaña “Puentes de la Prevención”, destinada a recaudar fondos para reponer y fortalecer el equipamiento de las asociaciones que están en la primera línea.
No es la primera vez que la organización actúa ante una emergencia de esta magnitud. En 2025, una situación similar permitió reunir más de 32 millones de pesos, fondos que fueron utilizados para asistir a cuarteles de Neuquén, Río Negro y Chubut, entre ellos la entrega de 210 mochilas de agua, herramientas clave para el combate del fuego en zonas rurales y de montaña.
Desde la FBA informaron que los aportes son canalizados de forma directa y transparente, garantizando que cada recurso llegue a los equipos que intervienen actualmente en los focos activos.
¿Cómo colaborar?
Las donaciones económicas se destinan a la compra de insumos fundamentales como:
- Cascos
- Nuqueras
- Antiparras
- Trajes forestales
- Guantes ignífugos
- Linternas
- Mochilas de agua
Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante el alias: bomberosfund o a través de la plataforma Donar Online.
Las empresas interesadas en sumarse pueden comunicarse por mail a: [email protected]
La Fundación remarcó que, al formar parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), esta es la única campaña que asegura que los fondos lleguen directamente a las asociaciones que están combatiendo los incendios en la emergencia actual.
