Incendios en Chubut: cortan la ruta 40 por el avance de las llamas sin control

De esta manera, el tránsito permanecerá interrumpido "hasta nuevo aviso", dependiendo exclusivamente de la evolución de las tareas de combate que llevan adelante los cuerpos de brigadistas.

Como parte del operativo, Gendarmería Nacional y fuerzas de seguridad locales mantienen controles preventivos en los accesos para evitar el ingreso de particulares al área de peligro.

Información útil para conductores ante los cortes de la ruta 40

Vialidad Nacional solicitó a los usuarios no intentar rutas alternativas sin previa consulta y puso a disposición los siguientes canales de comunicación para verificar el estado de las rutas en tiempo real:

Línea gratuita: 0800-222-6272.

0800-222-6272. WhatsApp de emergencias: +54 9 11 2273-4519.

+54 9 11 2273-4519. Atención 24/7: Opción 1 del centro de atención telefónica del organismo.

Se recomienda a quienes deban viajar por la zona cordillerana postergar sus traslados hasta que las autoridades garanticen las condiciones mínimas de seguridad vial.