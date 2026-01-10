Incendios en Chubut: cortan la ruta 40 por el avance de las llamas sin control
La medida de seguridad rige desde horas de la tarde de este sábado y afecta a todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre las localidades de Epuyén y El Hoyo.
En el marco de los graves incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut, la Dirección Vialidad Nacional dispuso la interrupción total del tránsito de la ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, debido a la proximidad de las llamas a la calzada.
Una situación crítica se vive este sábado por tarde en la región cordillerana de Chubut, mientras que las temperaturas extremas en la Patagonia complican las tareas de los brigadistas y reducen la visibilidad en la zona.
En este marco, debido a un incendio forestal que se aproxima peligrosamente a la zona de camino, Vialidad emitió un comunicado de carácter urgente ordenando el corte total de la Ruta Nacional 40.
La medida de seguridad rige desde las 15:40 horas de este sábado y afecta a todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre las localidades de Epuyén y El Hoyo. Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el calor intenso sobre la cinta asfáltica y la nula visibilidad por el humo representan un riesgo extremo para la conducción.
El siniestro se desarrolla en una jornada marcada por temperaturas extremas, un factor que ha facilitado la propagación de las llamas sobre la vegetación lindante a la principal arteria vial de la Patagonia.
De esta manera, el tránsito permanecerá interrumpido "hasta nuevo aviso", dependiendo exclusivamente de la evolución de las tareas de combate que llevan adelante los cuerpos de brigadistas.
Como parte del operativo, Gendarmería Nacional y fuerzas de seguridad locales mantienen controles preventivos en los accesos para evitar el ingreso de particulares al área de peligro.
Información útil para conductores ante los cortes de la ruta 40
Vialidad Nacional solicitó a los usuarios no intentar rutas alternativas sin previa consulta y puso a disposición los siguientes canales de comunicación para verificar el estado de las rutas en tiempo real:
- Línea gratuita: 0800-222-6272.
- WhatsApp de emergencias: +54 9 11 2273-4519.
- Atención 24/7: Opción 1 del centro de atención telefónica del organismo.
Se recomienda a quienes deban viajar por la zona cordillerana postergar sus traslados hasta que las autoridades garanticen las condiciones mínimas de seguridad vial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario