Incendios sin control en Chubut: confirman hallazgo de combustible y apuntan a ataque intencional
El gobernador Nacho Torres y el fiscal Carlos Díaz Mayer ratificaron que el fuego en la zona de Puerto Patriada no fue un hecho natural.
Lo que comenzó como una catástrofe ambiental en la cordillera de Chubut ha derivado en una causa penal de alta complejidad, y mientras avanza la investigación, este sábado el gobernador, Nacho Torres, confirmó que los incendios que afectan a la región son intencionales, una hipótesis que cobró fuerza tras el hallazgo de pruebas clave en el terreno.
De esta manera, en declaraciones a C5N, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, reveló detalles alarmantes sobre el inicio del foco ígneo en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo, donde más de 5.000 hectáreas ya fueron arrasadas por las llamas.
En primer lugar, los peritos identificaron el punto de inicio y trabajan con indicios de acelerantes. Encontraron restos de combustible en el lugar exacto donde se habría originado el incendio el pasado lunes.
"Aquí no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural", sentenció el fiscal, quien trabaja en conjunto con peritos de la Policía Federal y equipos técnicos provinciales para dar con los responsables.
En este sentido, este mismo sábado la Justicia difundió una imagen del punto cero donde se inició uno de los focos en El Hoyo. Además, un vecino declaró haber visto a tres personas prender fuego de noche, en una zona boscosa sin accesos ni tendido eléctrico.
Una evacuación masiva en Chubut por el incendio
El momento del inicio del desastre fue crítico. Según relató el fiscal, el lunes la zona de Puerto Patriada —un destino muy buscado por el turismo— contaba con la presencia de unas 3.000 personas, entre visitantes y lugareños.
En este marco, la velocidad de las llamas obligó a un operativo de evacuación de emergencia mientras las autoridades comenzaban a coordinar el combate contra el fuego.
Incendios en Chubut: hipótesis y móvil en estudio
Pese a la certeza sobre la intencionalidad, los investigadores aún no han podido determinar qué motivó el ataque. La fiscal Débora Barrionuevo explicó que se manejan diversas líneas de investigación.
"No tenemos determinado un móvil todavía, pero estamos trabajando con varias hipótesis", señaló la funcionaria, al tiempo que enfatizó que, aunque la investigación avanza, el esfuerzo principal sigue puesto en la contención de las llamas, por lo que añadió: "Estamos viviendo una situación terrible".
Las autoridades estiman que el fuego ya consumió más de 5.000 hectáreas de bosque nativo y vegetación. El operativo de combate se ve dificultado por las condiciones climáticas adversas y la topografía del terreno, mientras la comunidad de El Hoyo permanece en alerta máxima ante la posible propagación de nuevos focos.
