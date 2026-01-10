Incendios sin control en Chubut: confirman hallazgo de combustible y apuntan a ataque intencional

incendio chubut (2)

Una evacuación masiva en Chubut por el incendio

El momento del inicio del desastre fue crítico. Según relató el fiscal, el lunes la zona de Puerto Patriada —un destino muy buscado por el turismo— contaba con la presencia de unas 3.000 personas, entre visitantes y lugareños.

En este marco, la velocidad de las llamas obligó a un operativo de evacuación de emergencia mientras las autoridades comenzaban a coordinar el combate contra el fuego.

Incendios en Chubut: hipótesis y móvil en estudio

Pese a la certeza sobre la intencionalidad, los investigadores aún no han podido determinar qué motivó el ataque. La fiscal Débora Barrionuevo explicó que se manejan diversas líneas de investigación.

"No tenemos determinado un móvil todavía, pero estamos trabajando con varias hipótesis", señaló la funcionaria, al tiempo que enfatizó que, aunque la investigación avanza, el esfuerzo principal sigue puesto en la contención de las llamas, por lo que añadió: "Estamos viviendo una situación terrible".

Las autoridades estiman que el fuego ya consumió más de 5.000 hectáreas de bosque nativo y vegetación. El operativo de combate se ve dificultado por las condiciones climáticas adversas y la topografía del terreno, mientras la comunidad de El Hoyo permanece en alerta máxima ante la posible propagación de nuevos focos.