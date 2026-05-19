Frío extremo en el AMBA: hasta cuándo las temperaturas estarán por debajo de los 10 grados

Hasta cuándo las temperaturas estarán por debajo de los 10° en el AMBA

El informe del SMN indica que este miércoles el termómetro oscilará entre los 7 y 15 grados, mientras que el jueves la brecha será más acotada: la mínima rondará los 7 grados, mientras que la máxima apenas ascenderá a 13. En tanto, el viernes las térmicas irán desde los 7 a los 13 grados.