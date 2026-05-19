Frío extremo en el AMBA: hasta cuándo las temperaturas estarán por debajo de los 10 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la continuidad del frío polar, pero nos dejó una buena noticia para el fin de semana.
El frío polar pareciera haber llegado para quedarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aquellos amantes del calor deberán atravesar una cruda temporada a la espera de un mejoramiento en las térmicas. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo buenas noticias.
De acuerdo a sus estimaciones, las temperaturas por debajo de los 10 grados tendrán un fin (temporal, aunque fin de todos modos) y esto sucederá a partir del fin de semana.
Hasta cuándo las temperaturas estarán por debajo de los 10° en el AMBA
El informe del SMN indica que este miércoles el termómetro oscilará entre los 7 y 15 grados, mientras que el jueves la brecha será más acotada: la mínima rondará los 7 grados, mientras que la máxima apenas ascenderá a 13. En tanto, el viernes las térmicas irán desde los 7 a los 13 grados.
Pero llegará el sábado y los denostadores del frío descansarán: la mínima del primer día del fin de semana será de 9 grados, mientras que la máxima tocará los 15 grados. Luego, el domingo se espera un termómetro que fluctúe entre los 10 y 17 grados.
Uno de los mejores días será el lunes, cuando las temperaturas oscilen entre los 12 y 19 grados, dando un respiro tras días helados.
Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar
-
Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario