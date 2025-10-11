Operaron en el Hospital Garrahan a la nena herida por la explosión en Pergamino: su pronóstico es reservado

Tras el estallido, fragmentos y restos del material utilizado para la simulación se dispersaron como esquirlas provocando cortes, quemaduras y contusiones a al menos diez personas, según informó el diario La Opinión.

La explosión se produjo en cuestión de segundos y la desesperación se apoderó de la escena. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre que presenció el hecho.

En el lugar intervinieron varias ambulancias y personal de emergencia que trasladó a los heridos al Hospital San José, donde permanecen internados y en observación. Entre las víctimas hay adultos que también sufrieron lesiones, aunque la mayoría son estudiantes que participaban de la feria.