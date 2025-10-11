Operaron en el Hospital Garrahan a la nena herida por la explosión en Pergamino: su pronóstico es reservado
Tras el incidente ocurrido en una escuela de la localidad pergaminense de Rancagua, donde simularon la explosión de un volcán, varios heridos debieron ser trasladados a hospitales.
La menor estaba en primera fila al momento del estallido y quedó gravemente herida en su rostro. Corre riesgo de perder uno de sus ojos, por eso fue operada anoche y su pronóstico es reservado. La nena fue llevada ayer por la mañana en un helicóptero sanitario al Hospital de Pediatría en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con el parte médico difundido en un primer momento luego de la explosión, la menor presentaba quemaduras en el rostro y una lesión penetrante en el maxilar izquierdo causada por un fragmento metálico que ingresó al cráneo, lo que obligó a disponer su derivación urgente para una cirugía maxilofacial de alta complejidad.
Según publicaron medios locales, la niña respondió bien al traslado y alrededor de las 8 de la mañana la recibió un equipo interdisciplinario de cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos.
Cómo ocurrió el accidente en Pergamino
Una simulación de un volcán que explotó durante una feria de ciencias realizada en la Escuela de Rancagua, en Pergamino, dejó al menos diez personas heridas.
El incidente ocurrió en la noche de este miércoles pero se hizo público en las últimas horas, generando conmoción no solo en aquella localidad bonaerense sino en todo el país.
Tras el estallido, fragmentos y restos del material utilizado para la simulación se dispersaron como esquirlas provocando cortes, quemaduras y contusiones a al menos diez personas, según informó el diario La Opinión.
La explosión se produjo en cuestión de segundos y la desesperación se apoderó de la escena. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre que presenció el hecho.
En el lugar intervinieron varias ambulancias y personal de emergencia que trasladó a los heridos al Hospital San José, donde permanecen internados y en observación. Entre las víctimas hay adultos que también sufrieron lesiones, aunque la mayoría son estudiantes que participaban de la feria.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario