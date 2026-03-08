Sorpresa en el Teatro Flores: Pity Álvarez reapareció en vivo junto a Autos Robados
El histórico músico del rock nacional volvió a subirse a un escenario durante el show de la banda quilmeña en Buenos Aires.
La noche del viernes tuvo un momento inesperado en el Teatro Flores cuando Pity Álvarez apareció sorpresivamente durante el recital de la banda Autos Robados. La presencia del cantante fue celebrada por un público que había agotado las entradas y terminó viviendo una escena histórica para el rock argentino.
El grupo oriundo de Quilmes llegó al escenario porteño para presentar El antídoto, su nuevo EP compuesto por tres canciones. Sin embargo, desde la previa ya se respiraba cierta expectativa entre los seguidores por la posible presencia del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados. En los últimos meses, el músico había sido visto usando remeras de la banda y, recientemente, el baterista Manu Baldovino publicó una foto en redes sociales junto a todo el grupo y el cantante.
El show transcurría con normalidad hasta que, después de aproximadamente una hora y media de recital, el vocalista Fede Soto anunció que se acercaban las dos últimas canciones de la noche. Fue entonces cuando adelantó que llegaría “un amigo” para sumarse al cierre.
En ese momento, una figura cubierta con una sábana blanca, representando al fantasma que identifica a la banda, apareció caminando lentamente hacia el centro del escenario. La expectativa creció en cuestión de segundos entre los asistentes.
El misterio se resolvió rápidamente: el invitado se quitó la tela y dejó al descubierto su identidad, provocando una explosión de aplausos y gritos en toda la sala. El público reconoció de inmediato a Pity Álvarez, quien fue recibido con una ovación.
Sin perder tiempo, el músico se integró a la banda para tocar una versión extendida de “Gente rota”, el tema que suele cerrar los recitales del grupo y que terminó de sellar una noche inolvidable para los fanáticos.
El video comenzó a circular en las redes sociales y casi de inmediato los usuarios dejaron todo tipo de comentarios al respecto.
