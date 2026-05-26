El lado B del sándwich de matambre gigante en Avellaneda: enojo y debate en las redes sociales por la demora

Vallas derribadas, robo y familias con las manos vacías

La interminable espera transformó el clima festivo en un escenario tenso y hostil. Al ver que el tiempo seguía corriendo y la entrega prometida no comenzaba, decenas de personas decidieron avanzar por la fuerza. "Llegaron las 18:00, derribaron las vallas y se robaron todos los sánguches", relató una testigo presencial, resumiendo el descontrol total que marcó el caótico cierre de la jornada de feriado.

La violenta estampida, sumada a la falta de logística, dejó a la enorme mayoría de las familias con las manos vacías. Madres y padres relataron la profunda desilusión de tener que retirarse a sus hogares agotados tras aguardar con niños pequeños desde la primera hora. "Se cagaron en los que estábamos desde las 11 am esperando tranquilamente", lamentaron varios usuarios.

Pese a la furia generalizada, un pequeño sector del público intentó defender la iniciativa de la tradicional parrilla, argumentando que se trataba de un esfuerzo 100% gratuito e inédito, y apuntando directamente contra la falta de educación y respeto de la porción de la gente que decidió saquear las mesas y arruinar el evento de los 25 años.