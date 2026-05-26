El lado B del sándwich de matambre gigante en Avellaneda: enojo y debate en las redes sociales por la demora
Las redes sociales estallaron con duras críticas a la organización del mega evento de Avellaneda. Quejas por demoras y debate por los incidentes.
La promesa de degustar gratis "siete cuadras de sándwich de matambre a la pizza", organizada por la reconocida Parrilla El Tano desde la intersección de Av. Mitre y Chascomús hasta su local central, derivó en un insólito y furioso descargo colectivo de los vecinos de Avellaneda a través de las redes sociales.
"Una vergüenza": las principales quejas de los vecinos de Avellaneda
A través de la caja de comentarios en Instagram, cientos de usuarios que asistieron al evento volcaron su profunda frustración. El principal foco de conflicto fue la extrema e injustificada demora para servir la enorme comida. Según los múltiples testimonios, la convocatoria oficial estaba pautada para las 11:00 de la mañana, pero pasadas las 16:00 horas todavía no se había repartido ni una sola porción de matambre.
IMPORTANTE: Caos en Avellaneda: el descargo tras el robo del sándwich gigante
"En síntesis, fue un sándwich de exposición. A las 14:00 pasó el camión y quedó listo para servir, pero la foto y el video eran más importantes que compartir ese momento" , reclamó indignada una usuaria que estuvo presente. Otros asistentes coincidieron en que el alimento estuvo expuesto al aire libre durante todo el día debido al afán de alcanzar el récord mundial y hacer imágenes aéreas con drones, provocando que la comida directamente se enfriara.
Vallas derribadas, robo y familias con las manos vacías
La interminable espera transformó el clima festivo en un escenario tenso y hostil. Al ver que el tiempo seguía corriendo y la entrega prometida no comenzaba, decenas de personas decidieron avanzar por la fuerza. "Llegaron las 18:00, derribaron las vallas y se robaron todos los sánguches", relató una testigo presencial, resumiendo el descontrol total que marcó el caótico cierre de la jornada de feriado.
La violenta estampida, sumada a la falta de logística, dejó a la enorme mayoría de las familias con las manos vacías. Madres y padres relataron la profunda desilusión de tener que retirarse a sus hogares agotados tras aguardar con niños pequeños desde la primera hora. "Se cagaron en los que estábamos desde las 11 am esperando tranquilamente", lamentaron varios usuarios.
Pese a la furia generalizada, un pequeño sector del público intentó defender la iniciativa de la tradicional parrilla, argumentando que se trataba de un esfuerzo 100% gratuito e inédito, y apuntando directamente contra la falta de educación y respeto de la porción de la gente que decidió saquear las mesas y arruinar el evento de los 25 años.
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