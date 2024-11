El licuado que consume uno de los mejores jugadores del mundo y que beneficia a la salud

Embed - Erling Braut Haaland on Instagram: "Me and my magic potion " View this post on Instagram A post shared by Erling Braut Haaland (@erling)

En diferentes entrevistas ha mencionado que los alimentos que más consume en su dieta son: Verdura, corazón e hígado, sin embargo, por más extraño que parezca uno de sus consumos habituales es el agua.

El licuado natural que toma Erling Haaland y hace bien a la salud

En el documental “Haaland: The Big Decision” del año 2022, el actual Citizens explicó lo siguiente: “También comencé a filtrar un poco mi agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo.”

Además detalló el porqué de su dieta: “La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado” Estos dos alimentos contienen: vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio, perfectos para el cuerpo.

En su biopic de temporada, el ex delantero del Borussia Dortmund mencionó en su serie “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante”.

Los ingredientes del licuado son:

Leche

Col rizada

Espinacas

Mientras que su preparación es de la siguiente manera: