Cómo serán el nuevo DNI y el pasaporte a partir de febrero: todos los cambios

Por otro lado, habrá ciertas diferenciaciones que cambiarán según la edad y la nacionalidad de la persona.

Nuevo DNI para ciudadanos argentinos mayores de 14 años

dni mayores frente

Este incorpora el escudo nacional junto a la frase “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad”, y una fotografía de la persona a color en pose frontal.

dni mayores reverso

Incluirá el ícono de DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y ejemplar, y la firma del portador. En caso de que la persona no puedafirmar, ese espacio permanece en blanco.

Nuevo DNI para héroes de la guerra de las Islas Malvinas

dni heroes malvinas

Llevarán la leyenda: “Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”.

Nuevo DNI para menores de edad y menores de un año

dni menores

En el caso de los menores de edad, además de poseer las mismas características que el de los mayores, se contempla que, solo para los niños menores de 5 años, deberá firmar el padre, madre, tutor o representante legal.

Mientras que, para los menores de un año, el lugar de la fotografía, se graba la leyenda “DNI provisorio no valido como documento de viaje”.

Cómo será el nuevo pasaporte en 2026

El nuevo pasaporte tendrá una hoja de policarbonato personalizada y se utilizará tecnología de grabado láser para la inserción de los datos identificatorios.

pasaporte nuevo 1

El nuevo pasaporte contará con un total de 34 páginas.

pasaporte nuevo 4

El principal objetivo es elevar la resistencia física del documento, fortalecer la protección de los datos personales y dotar al pasaporte de un nivel superior de confiabilidad.

pasaporte nuevo 3

Cabe destacar que la totalidad de pasaportes emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, mantendrán su plena vigencia y serán válidos hasta la fecha de su vencimiento, salvo disposición legal futura que establezca lo contrario. Es decir que no es obligatorio actualizar los documentos.

pasaporte nuevo 2

Todos los detalles sobre los nuevos DNI

DNI nuevo

DNI medidas de seguridad

Todos los detalles sobre los nuevos pasaportes

pasaporte nuevo