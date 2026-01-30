Cómo serán el nuevo DNI y el pasaporte a partir de febrero: todos los cambios
El Gobierno anunció modificaciones en ambos documentos con nuevos diseños y medidas de seguridad más rigurosas.
La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) anunció este viernes una serie de cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, los cuales entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero. Las medidas rigen tanto para argentinos como para extranjeros.
Las modificaciones fueron explicadas en las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, las cuales entrarán en vigor a partir de este domingo.
Los cambios son significativos y responden no solo a la idea de modernizar el DNI y el pasaporte argentino, sino también aumentar su seguridad y alinearla con los estándares de seguridad de la Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas, la cual establece los parámetros internacionales para documentos de viaje en todo el mundo.
Cómo será el nuevo DNI en 2026
El nuevo DNI deberá ser una tarjeta de policarbonato multicapas, con datos variables grabados por grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip inteligente de lectura sin contacto para fortalecer la protección de la identidad de los ciudadanos
A su vez, se aprobaron nuevas medidas de seguridad de Nivel 1, es decir, aquellas que pueden ser identificadas a simple vista sin la necesidad de herramientas especiales.
Por otro lado, habrá ciertas diferenciaciones que cambiarán según la edad y la nacionalidad de la persona.
Nuevo DNI para ciudadanos argentinos mayores de 14 años
Este incorpora el escudo nacional junto a la frase “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad”, y una fotografía de la persona a color en pose frontal.
Incluirá el ícono de DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y ejemplar, y la firma del portador. En caso de que la persona no puedafirmar, ese espacio permanece en blanco.
Nuevo DNI para héroes de la guerra de las Islas Malvinas
Llevarán la leyenda: “Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”.
Nuevo DNI para menores de edad y menores de un año
En el caso de los menores de edad, además de poseer las mismas características que el de los mayores, se contempla que, solo para los niños menores de 5 años, deberá firmar el padre, madre, tutor o representante legal.
Mientras que, para los menores de un año, el lugar de la fotografía, se graba la leyenda “DNI provisorio no valido como documento de viaje”.
Cómo será el nuevo pasaporte en 2026
El nuevo pasaporte tendrá una hoja de policarbonato personalizada y se utilizará tecnología de grabado láser para la inserción de los datos identificatorios.
El nuevo pasaporte contará con un total de 34 páginas.
El principal objetivo es elevar la resistencia física del documento, fortalecer la protección de los datos personales y dotar al pasaporte de un nivel superior de confiabilidad.
Cabe destacar que la totalidad de pasaportes emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, mantendrán su plena vigencia y serán válidos hasta la fecha de su vencimiento, salvo disposición legal futura que establezca lo contrario. Es decir que no es obligatorio actualizar los documentos.
Todos los detalles sobre los nuevos DNI
Todos los detalles sobre los nuevos pasaportes
