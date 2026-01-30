Morón: con ropa de taekwondo, dos ladrones atacaron a jubilados en plena tarde
Una pareja de adultos mayores fue atacada cuando regresaba de un turno médico en Villa Sarmiento: uno vestido con indumentaria de entreno, arrastró al hombre por el asfalto para robarle el morral y escapó en segundos.
Un violento episodio de inseguridad sacudió este jueves a los vecinos de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón, cuando una pareja de jubilados fue asaltada por motochorros a plena luz del día. El ataque ocurrió minutos después de las 14 y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra, cuyas imágenes muestran con crudeza la ferocidad del robo y la indefensión de las víctimas.
El matrimonio, integrado por un hombre de 81 años y una mujer de 74, caminaba tranquilamente por la vereda luego de regresar de un turno médico. Nada hacía prever lo que ocurriría segundos después. Una moto con dos hombres se les acercó desde atrás y, sin mediar palabra, uno de los delincuentes descendió rápidamente para atacar al jubilado.
El ladrón, que vestía de manera llamativa un uniforme completo de taekwondo -chaqueta, pantalón y cinturón verde incluidos- fue directo al hombre, que intentó resistirse al asalto. En las imágenes se observa un breve forcejeo, hasta que el agresor le dio un culatazo y lo tiró violentamente al piso. En ese momento, mientras el adulto mayor caía sobre el asfalto, el delincuente logró arrancarle el morral y comenzó a arrastrarlo varios metros por la calle.
La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para dejar en evidencia la brutalidad del ataque. El cómplice aguardaba sobre la moto con el motor en marcha, atento a la huida. Una vez que el ladrón consiguió el botín, se subió al vehículo y ambos escaparon a toda velocidad, sin importarles el estado en el que dejaban a la víctima.
La mujer, al advertir la situación, reaccionó de manera instintiva y arrojó su cartera hacia el interior de una vivienda de la cuadra para evitar que también se la robaran. Su rápida decisión logró frustrar un segundo robo, aunque no evitó el momento de terror que ambos jubilados atravesaron.
Tras la fuga de los delincuentes, varios vecinos salieron de sus casas para asistir a la pareja. El hombre, visiblemente golpeado y conmocionado por lo ocurrido, fue ayudado a incorporarse, mientras su esposa intentaba contenerlo en medio de la angustia. Según trascendió, ambos fueron atendidos por el shock sufrido tras el ataque.
El robo, que duró apenas 10 segundos, volvió a encender la preocupación en la zona por la reiteración de hechos similares y por el nivel de violencia con el que actúan los motochorros, incluso contra personas mayores y en horarios diurnos. El detalle del uniforme de taekwondo utilizado por uno de los ladrones llamó especialmente la atención de los investigadores, ya que podría resultar clave para identificarlo.
Las imágenes ya están en manos de la Policía y de la Justicia, que trabajan para identificar a los responsables del asalto. Mientras tanto, el caso generó indignación entre los vecinos de Morón, que reclaman mayores medidas de seguridad ante una modalidad delictiva que no da tregua.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario