Morón: con ropa de taekwondo, dos ladrones atacaron a jubilados en plena tarde

Tras la fuga de los delincuentes, varios vecinos salieron de sus casas para asistir a la pareja. El hombre, visiblemente golpeado y conmocionado por lo ocurrido, fue ayudado a incorporarse, mientras su esposa intentaba contenerlo en medio de la angustia. Según trascendió, ambos fueron atendidos por el shock sufrido tras el ataque.

robo jubilados moron

El robo, que duró apenas 10 segundos, volvió a encender la preocupación en la zona por la reiteración de hechos similares y por el nivel de violencia con el que actúan los motochorros, incluso contra personas mayores y en horarios diurnos. El detalle del uniforme de taekwondo utilizado por uno de los ladrones llamó especialmente la atención de los investigadores, ya que podría resultar clave para identificarlo.

Las imágenes ya están en manos de la Policía y de la Justicia, que trabajan para identificar a los responsables del asalto. Mientras tanto, el caso generó indignación entre los vecinos de Morón, que reclaman mayores medidas de seguridad ante una modalidad delictiva que no da tregua.