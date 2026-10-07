"El metacrilato era la vedette del momento": la insólita defensa de Aníbal Lotocki en el juicio

El cirujano enumeró las características que, según dijo, hicieron que el PMMA fuera considerado una alternativa atractiva para los tratamientos estéticos. “El PMMA se consideraba ideal: no producía alergia, no migraba y no se absorbía. Además, tenía un costo aceptable, más bajo que el resto, era muy seguro y solo se lo vendían a los profesionales”, sostuvo.

Lotocki también estableció una diferencia entre la silicona utilizada con fines médicos y aquella de uso industrial. Según explicó, el empleo de esta última por personas que no eran profesionales había generado complicaciones graves.

Aníbal Lotocki en el nuevo juicio en su contra, acusado por homicidio simple y lesiones graves Foto: Matías Pellón

“Las entidades médicas de Europa y otras partes del mundo avalaban este producto, que fue malogrado mediáticamente”, sostuvo y agregó que “hay muchas evidencias sobre este producto y cómo se debe utilizar, de las cuales no concuerda el cirujano del Cuerpo Médico Forense”.

Durante el interrogatorio, la fiscal llevó la discusión hacia otra de las posibles consecuencias del uso del metacrilato: la aparición de granulomas. Ante la consulta, Lotocki sostuvo que no se trata de un efecto exclusivo de ese producto.

“El granuloma es un efecto colateral no solo de metacril, sino de cualquier producto inyectable”, respondió.

Lotocki cuestionó al Cuerpo Médico Forense

El cirujano fue especialmente crítico con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense incorporadas al expediente. Según planteó, los especialistas atribuyeron al metacrilato consecuencias que, desde su perspectiva, no fueron demostradas con evidencia científica.

“Le intenta endilgar efectos nocivos que no tiene, que no están probados. Se apoya en un artículo que fue refutado en 2016”, sostuvo Aníbal Lotocki durante su declaración.

Para respaldar su postura, también hizo referencia a un consenso internacional publicado en 2017 por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. De acuerdo con su interpretación, ese documento "avala" las indicaciones de los fabricantes y la bibliografía existente sobre la utilización del producto.

Las claves del nuevo juicio contra Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki en el nuevo juicio en su contra, acusado por homicidio simple y lesiones graves

Lotocki ya fue condenado en un primer juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

En el juicio actual se lo acusa por el homicidio simple con dolo eventual de Christian Zárate tras una operación estética realizada en abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito, así como por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.

Por ese hecho también están siendo juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.

El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.