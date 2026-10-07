"El metacrilato era la vedette del momento": la insólita defensa de Aníbal Lotocki en el juicio
El cirujano declaró en el segundo juicio que enfrenta por la muerte de Cristian Zárate y las lesiones graves provocadas a cinco mujeres.
Aníbal Lotocki declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde enfrenta un nuevo juicio por el homicidio de Cristian Zárate y las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres. Durante su exposición, el cirujano habló del metacrilato como "la vedette del momento”.
Desde el comienzo de su declaración, Lotocki se centró en defender el uso del metacrilato o PMMA, una sustancia utilizada en tratamientos estéticos. Su explicación buscó poner en duda uno de los puntos centrales de las acusaciones: los posibles efectos que el material puede provocar en el organismo.
Frente a los jueces, sostuvo que "no hay evidencia científica de que el metacrilato genere insuficiencia cardíaca o alguna otra enfermedad”.
La defensa de Aníbal Lotocki sobre el uso del metacrilato
En su exposición, Lotocki repasó la evolución de los productos utilizados en procedimientos estéticos. Explicó que antes del PMMA se habían empleado sustancias como el colágeno y el ácido hialurónico.
Según su relato, el metacrilato comenzó a ocupar un lugar destacado durante la década del 2000. “Era la vedette del momento”, describió.
El cirujano enumeró las características que, según dijo, hicieron que el PMMA fuera considerado una alternativa atractiva para los tratamientos estéticos. “El PMMA se consideraba ideal: no producía alergia, no migraba y no se absorbía. Además, tenía un costo aceptable, más bajo que el resto, era muy seguro y solo se lo vendían a los profesionales”, sostuvo.
Lotocki también estableció una diferencia entre la silicona utilizada con fines médicos y aquella de uso industrial. Según explicó, el empleo de esta última por personas que no eran profesionales había generado complicaciones graves.
“Las entidades médicas de Europa y otras partes del mundo avalaban este producto, que fue malogrado mediáticamente”, sostuvo y agregó que “hay muchas evidencias sobre este producto y cómo se debe utilizar, de las cuales no concuerda el cirujano del Cuerpo Médico Forense”.
Durante el interrogatorio, la fiscal llevó la discusión hacia otra de las posibles consecuencias del uso del metacrilato: la aparición de granulomas. Ante la consulta, Lotocki sostuvo que no se trata de un efecto exclusivo de ese producto.
“El granuloma es un efecto colateral no solo de metacril, sino de cualquier producto inyectable”, respondió.
Lotocki cuestionó al Cuerpo Médico Forense
El cirujano fue especialmente crítico con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense incorporadas al expediente. Según planteó, los especialistas atribuyeron al metacrilato consecuencias que, desde su perspectiva, no fueron demostradas con evidencia científica.
“Le intenta endilgar efectos nocivos que no tiene, que no están probados. Se apoya en un artículo que fue refutado en 2016”, sostuvo Aníbal Lotocki durante su declaración.
Para respaldar su postura, también hizo referencia a un consenso internacional publicado en 2017 por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. De acuerdo con su interpretación, ese documento "avala" las indicaciones de los fabricantes y la bibliografía existente sobre la utilización del producto.
Las claves del nuevo juicio contra Aníbal Lotocki
Lotocki ya fue condenado en un primer juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.
En el juicio actual se lo acusa por el homicidio simple con dolo eventual de Christian Zárate tras una operación estética realizada en abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito, así como por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.
Por ese hecho también están siendo juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.
El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario