Se vienen más aumentos en colectivos, subtes y peajes: de cuánto y desde cuándo

3 a 6 km: $1.023,21

6 a 12 km: $1.102,02

12 a 27 km: $1.180,90

Las líneas alcanzadas son la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Vale advertir los aumentos de octubre también alcanzarán a la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires: el pasaje pasará de $1.753 a $1.817.

Colectivos de la provincia de Buenos Aires

En cuanto a las líneas de colectivos de jurisdicción provincial (de 200 en adelante), tendrán una suba del 3,6% (1,6% de inflación en el Gran Buenos Aires más 2% fijo) para ubicarse en las siguientes cifras, con SUBE registrada:

0 a 3 km (mínimo): $1.206,39

3 a 6 km: $1.357,18

6 a 12 km: $1.507,98

12 a 27 km: $1.809,58

Más de 27 km: $2.127,47

En octubre volverá a subir el boleto de colectivos.

Peajes también con subas

A esto se suma una suba del 3,7% en los peajes de CABA, que también se actualizan tomando como referencia la inflación mensual de agosto más 2 puntos, con lo cual los valores serán los siguientes:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.882 y $6.918,59, respectivamente

Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: entre $1.220,59 y $2.876,30, según la autopista y el horario