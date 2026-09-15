Se vienen más aumentos en colectivos, subtes y peajes: de cuánto y desde cuándo
Gracias a la fórmula de actualización mensual instrumentada por el Gobierno Nacional, en octubre habrá otro aumento en el transporte público.
Como se sabe, el noveno mes del año arrancó con una serie de aumentos autorizados por el Gobierno Nacional, que vuelven a presionar el bolsillo de los argentinos. Se trata de subas en el transporte público y la medicina prepaga, entre otros rubros.
En cuanto al transporte, los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron una suba promedio cercana al 4% y, para colmo, en octubre volverán a subir, para desgracia de porteños y bonaerenses.
En concreto, y en el marco de la fórmula de actualización mensual instrumentada por el Gobierno, que combina la inflación mensual (IPC del Indec) más un margen fijo de 2%, el nuevo aumento para el próximo mes rondará el 3,7% (1,7% de inflación en agosto más 2%).
Colectivos porteños y subte
De esta manera, las nuevas tarifas que cobrarán las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires serán las siguientes, con SUBE registrada:
0 a 3 km (mínimo): $920,85
3 a 6 km: $1.023,21
6 a 12 km: $1.102,02
12 a 27 km: $1.180,90
Las líneas alcanzadas son la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
Vale advertir los aumentos de octubre también alcanzarán a la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires: el pasaje pasará de $1.753 a $1.817.
Colectivos de la provincia de Buenos Aires
En cuanto a las líneas de colectivos de jurisdicción provincial (de 200 en adelante), tendrán una suba del 3,6% (1,6% de inflación en el Gran Buenos Aires más 2% fijo) para ubicarse en las siguientes cifras, con SUBE registrada:
0 a 3 km (mínimo): $1.206,39
3 a 6 km: $1.357,18
6 a 12 km: $1.507,98
12 a 27 km: $1.809,58
Más de 27 km: $2.127,47
Peajes también con subas
A esto se suma una suba del 3,7% en los peajes de CABA, que también se actualizan tomando como referencia la inflación mensual de agosto más 2 puntos, con lo cual los valores serán los siguientes:
Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.882 y $6.918,59, respectivamente
Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: entre $1.220,59 y $2.876,30, según la autopista y el horario
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