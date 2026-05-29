"Viva la queremos": el desesperado pedido por Agostina Vega en una conmovedora marcha en Córdoba
Familiares, amigos y vecinos de Agostina Vega se movilizaron para reclamar la aparición con vida de la adolescente desaparecida en Córdoba.
La desaparición de Agostina Vega sigue generando conmoción en Córdoba y este viernes se realizó una movilización para exigir avances en la búsqueda de la adolescente de 14 años, cuyo paradero todavía es un misterio. Por ello, familiares, amigos y vecinos participaron de la marcha este viernes.
Por supuesto, el clima es de profundo dolor, angustia e incertidumbre. Cánticos, carteles y pedidos desesperados marcaron una jornada atravesada por la emoción.
“Viva la queremos”, fue una de las frases que más se repitió entre los presentes durante la movilización. También se escuchó de manera constante el grito de “¡Agostina! ¡Agostina!”, mientras decenas de personas acompañaban el reclamo en las calles. Uno de los momentos más fuertes se produjo cuando una de las tías de la adolescente habló ante los medios presentes y lanzó un desesperado pedido para que continúe la búsqueda.
“Vamos a estar acá y gritar hasta que aparezca. Esto no puede seguir así. No pueden seguir desapareciendo chicos. Que mi sobrina aparezca”, expresó entre lágrimas y a los gritos frente a los micrófonos, en uno de los testimonios más impactantes de la jornada. El caso mantiene en vilo a gran parte del país desde hace varios días. Según la investigación, Agostina salió de su casa en Córdoba para buscar comida y luego tomó un remís hacia barrio Cofico. A partir de allí se perdió todo rastro de la adolescente.
La principal hipótesis judicial apunta actualmente hacia Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal detenido y señalado como la última persona que habría tenido contacto con la menor antes de su desaparición.
En paralelo, la causa continúa bajo secreto de sumario y en las últimas horas aparecieron nuevos elementos que profundizaron la preocupación alrededor del caso, entre ellos llamados sospechosos, mensajes y distintas contradicciones en algunas declaraciones.
Uno de los datos que más impactó a la familia fue un mensaje recibido por la madre de Agostina que decía: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, situación que ahora también forma parte de la investigación judicial.
La palabra del abuelo de Agostina Vega
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