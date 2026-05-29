"Viva la queremos": el desesperado pedido por Agostina Vega en una conmovedora marcha en Córdoba

marcha agostina

La principal hipótesis judicial apunta actualmente hacia Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal detenido y señalado como la última persona que habría tenido contacto con la menor antes de su desaparición.

En paralelo, la causa continúa bajo secreto de sumario y en las últimas horas aparecieron nuevos elementos que profundizaron la preocupación alrededor del caso, entre ellos llamados sospechosos, mensajes y distintas contradicciones en algunas declaraciones.

Uno de los datos que más impactó a la familia fue un mensaje recibido por la madre de Agostina que decía: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, situación que ahora también forma parte de la investigación judicial.

La palabra del abuelo de Agostina Vega

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