Banco Provincia remata todo: la oferta brutal de 18 cuotas sin interés
La plataforma Provincia Compras habilitó financiamiento exclusivo por solo 96 horas. Productos en las ofertas del Banco Provincia y cómo comprar con Cuenta DNI.
En una maniobra agresiva para reactivar el consumo, el Banco Provincia lanzó una serie de ofertas que promete agotar stock en tiempo récord. Hasta el jueves 23 de enero, la entidad ofrece financiamiento de largo plazo en productos seleccionados, permitiendo congelar precios en un contexto inflacionario complejo. Aplica para usuarios de tarjetas de crédito que tengan Cuenta DNI.
La iniciativa se canaliza a través de su plataforma de e-commerce y está destinada exclusivamente a los clientes que posean tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense. Esta ventana de oportunidad de cuatro días permite adquirir bienes durables y pagarlos en un año y medio, un beneficio difícil de encontrar en el mercado actual.
Qué comprar con las 18 cuotas de Provincia Compras
El catálogo de ofertas es amplio, pero los usuarios están apuntando a categorías estratégicas. La promoción llega en el momento justo para planificar la "vuelta al cole", permitiendo renovar notebooks, tablets y celulares con una financiación holgada.
Además, pensando en el calendario deportivo y el próximo Mundial, los televisores Smart de última generación se perfilan como las estrellas de la semana. También hay un fuerte movimiento en el rubro turismo: quienes estén por salir de vacaciones pueden adquirir valijas, cámaras de fotos y accesorios de viaje antes de que la plataforma regrese a su esquema habitual de 6 pagos.
Requisitos para acceder al beneficio
Para no quedarse afuera de estas jornadas de descuentos, es condición obligatoria ser cliente de la entidad. Sin embargo, el sistema es flexible: quienes aún no cuenten con un plástico habilitado pueden gestionar el alta a través del mismo portal de ventas, completando un formulario de presolicitud digital.
Desde su lanzamiento en marzo de 2023, este marketplace se ha consolidado como un gigante del comercio electrónico en el interior del país. Las cifras lo respaldan: más de 2,5 millones de ventas concretadas y un padrón de 600 mil usuarios registrados que utilizan la plataforma para ganarle a la inflación mediante el pago en cuotas fijas.
Una vez finalizado este evento especial el 23 de enero, la tienda virtual retomará sus condiciones estándar de financiamiento, por lo que se recomienda a los usuarios no demorar la decisión de compra ante el posible quiebre de stock en los productos más demandados de tecnología, moda y electrodomésticos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario