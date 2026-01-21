Banco Provincia remata todo: la oferta brutal de 18 cuotas sin interés

image Banco Provincia sale a romper el mercado con ofertas y 18 cuotas sin interés

Requisitos para acceder al beneficio

Para no quedarse afuera de estas jornadas de descuentos, es condición obligatoria ser cliente de la entidad. Sin embargo, el sistema es flexible: quienes aún no cuenten con un plástico habilitado pueden gestionar el alta a través del mismo portal de ventas, completando un formulario de presolicitud digital.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, este marketplace se ha consolidado como un gigante del comercio electrónico en el interior del país. Las cifras lo respaldan: más de 2,5 millones de ventas concretadas y un padrón de 600 mil usuarios registrados que utilizan la plataforma para ganarle a la inflación mediante el pago en cuotas fijas.

Una vez finalizado este evento especial el 23 de enero, la tienda virtual retomará sus condiciones estándar de financiamiento, por lo que se recomienda a los usuarios no demorar la decisión de compra ante el posible quiebre de stock en los productos más demandados de tecnología, moda y electrodomésticos.