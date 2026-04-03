El padre de Agostina Páez habló sobre el video donde se lo ve haciendo gestos racistas: "Trucado"

En ese sentido, la abogada de 29 años dijo que “yo estuve en mi casa acompañada por amigos que estuvieron a mi lado todo este tiempo. Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé. No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”, expresó la joven.

En este sentido, Agostina calificó de “lamentable” el material audiovisual atribuido a su padre y manifestó su “repudio”, al tiempo que reconoció: “Yo me hago cargo de lo mío, reconocí mis errores. Pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, agregó, asegurando que se encuentra en una etapa de “reconstrucción” luego de permanecer tres meses retenida en Brasil.

AGOSTINA AEZ PADRE