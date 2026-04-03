El padre de Agostina Páez habló sobre el video donde se lo ve haciendo gestos racistas: "Trucado"
Mariano Páez, padre de la abogada procesada en Brasil por racismo, se refirió al video en el que se lo ve haciendo los mismos movimientos que su hija.
Tras la viralización de un video en el que presuntamente aparece Mariano Páez realizando gestos claramente racistas, el padre de la joven abogada recientemente liberada en Brasil salió a hablar de esas imágenes, en medio de los repudios generalizados.
Incluso, Agostina fue contundente al referirse al episodio, al afirmar que la escena por la que ella misma fue imputada en el país vecino “es lamentable y lo repudio”, asegurando que “no tengo absolutamente nada que ver” con el accionar de su padre y remarcando que “no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.
Pero su padre salió al cruce de la versión y las imágenes que lo involucran al asegurar que el video “es trucado”, presuntamente con inteligencia artificial (IA). Las imágenes muestran al protagonista haciendo gestos racistas en un bar de la ciudad de Santiago del Estero, específicamente imitando un mono, tal y como lo hiciera Agostina en Rio de Janeiro y por lo cual fue procesada judicialmente.
Mariano Páez, por su parte, dijo que “yo no soy” quien aparece en esas imágenes, a pesar del parecido físico, ratificando que “el video es trucado” para perjudicarlo y, eventualmente, a su hija, cuyo procesamiento sigue en curso en la justicia brasileña.
El repudio de Agostina Páez
“No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando”, aseguraba Agostina Páez luego de que se viralizaran las imágenes y repercutieran en todos los medios nacionales del país.
En ese sentido, la abogada de 29 años dijo que “yo estuve en mi casa acompañada por amigos que estuvieron a mi lado todo este tiempo. Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé. No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”, expresó la joven.
En este sentido, Agostina calificó de “lamentable” el material audiovisual atribuido a su padre y manifestó su “repudio”, al tiempo que reconoció: “Yo me hago cargo de lo mío, reconocí mis errores. Pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, agregó, asegurando que se encuentra en una etapa de “reconstrucción” luego de permanecer tres meses retenida en Brasil.
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