El Palomar: un policía retirado mató a un adolescente que intentó robarle el auto

Un nuevo episodio de violencia sacudió el oeste del conurbano bonaerense. Un policía retirado mató a un adolescente que intentó asaltarlo junto a un cómplice en el partido de Morón, en la localidad de El Palomar. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cuando Mario López, de 45 años, llegaba a su domicilio acompañado por su esposa.