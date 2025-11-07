El Palomar: un policía retirado mató a un adolescente que intentó robarle el auto
El exuniformado fue abordado por dos jóvenes armados cuando llegaba a su casa. Uno de los asaltantes murió tras recibir un disparo y el otro logró escapar.
Un nuevo episodio de violencia sacudió el oeste del conurbano bonaerense. Un policía retirado mató a un adolescente que intentó asaltarlo junto a un cómplice en el partido de Morón, en la localidad de El Palomar. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cuando Mario López, de 45 años, llegaba a su domicilio acompañado por su esposa.
Según informaron fuentes judiciales, dos jóvenes a bordo de una motocicleta blanca interceptaron al matrimonio, rompieron el vidrio del acompañante y lo amenazaron con un arma de fuego. En ese momento, López -exoficial primero de la Policía de la Ciudad- extrajo su pistola Bersa calibre 9 mm y efectuó un disparo que impactó en uno de los delincuentes, quien cayó herido a pocos metros y murió en la vía pública.
Su cómplice logró escapar y por el momento permanece prófugo. Personal del SAME constató el fallecimiento del joven en el lugar, mientras que efectivos de la comisaría 6ª de Morón y la fiscalía N° 7, a cargo del doctor Tomassone, intervinieron en la investigación.
Por ahora, no se tomaron medidas restrictivas contra el exuniformado, aunque la fiscalía aguarda los resultados de las pericias balísticas y las imágenes de las cámaras de seguridad. Este episodio se suma a una serie de hechos recientes que involucran enfrentamientos entre exmiembros de las fuerzas de seguridad y delincuentes jóvenes en la misma zona.
En las últimas semanas, otros tres menores de edad murieron en circunstancias similares: uno mientras intentaba asaltar a un policía que trabajaba como chofer de aplicación, y dos más durante un robo frustrado a un comisario retirado.
La reiteración de estos casos reaviva el debate sobre el aumento de los delitos cometidos por adolescentes armados y la respuesta de los ciudadanos que cuentan con entrenamiento policial. Mientras tanto, los vecinos de El Palomar manifestaron su preocupación por la inseguridad creciente y pidieron mayor presencia policial en la zona.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario