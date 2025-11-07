Imputaron por "lesiones" al jubilado de 80 años que golpeó a una joven por estacionar mal en Villa del Parque

Mientras tanto Agustina, la damnificada, tiene un botón antipánico por si acaso vuelve a ser atacada, y ya fue citada a declarar en la Oficina de Violencia de Género del MPF porteño.

Además de provocar la ira de su vecina porque le tapó la puerta del garaje con su auto, Agustina fue sancionada el jueves de esta semana por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que le suspendió la licencia de conducir luego de que se viralizaran imágenes de su auto sin la patente trasera, además de varios videos en donde se la veía manejar a 150 kilómetros por hora.

La ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió" Agustina, sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante". De hecho, la joven se grabó a sí misma manejando de ese modo.

El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros".