Imputaron por "lesiones" al jubilado de 80 años que golpeó a una joven por estacionar mal en Villa del Parque
El hombre se presentó en la fiscalía, pero negó a declarar. El miércoles de esta semana le pegó en la cara a una conductora de 23 años por tapar su garaje.
El vecino de Villa del Parque que golpeó en la cara a una mujer de 23 porque le estacionó el auto en la puerta de su garaje quedó imputado por "lesiones leves" en una causa que tramita la justicia porteña.
El hombre en cuestión es un jubilado de 80 años que tuvo que ser retirado en la madrugada del jueves por un patrullero de su casa en Villa del Parque mientras Agustina, la joven damnificada, lidiaba con la denuncia correspondiente.
Este viernes la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la ciudad imputó al octogenario por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.
El hombre, que pasó el jueves en observación médica tras el incidente, se presentó a la citación de la fiscalía pero se negó a declarar y se fue de la dependencia pública con una medida restrictiva para que no pueda acercarse a su vecina.
Dado que ambos protagonistas son vecinos de la cuadra en Villa del Parque, la orden judicial contempla que en caso de un encuentro casual el jubilado deberá mantener un trato cordial y respetuoso.
Mientras tanto Agustina, la damnificada, tiene un botón antipánico por si acaso vuelve a ser atacada, y ya fue citada a declarar en la Oficina de Violencia de Género del MPF porteño.
Además de provocar la ira de su vecina porque le tapó la puerta del garaje con su auto, Agustina fue sancionada el jueves de esta semana por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que le suspendió la licencia de conducir luego de que se viralizaran imágenes de su auto sin la patente trasera, además de varios videos en donde se la veía manejar a 150 kilómetros por hora.
La ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió" Agustina, sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante". De hecho, la joven se grabó a sí misma manejando de ese modo.
El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros".
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario