El papa León XIV en Pascuas: "Que callen las armas y cambien los corazones"

Uno de los puntos más críticos de su alocución fue la advertencia sobre la desensibilización social ante la tragedia ajena. Citando el legado de su antecesor, León XIV lamentó cómo la humanidad ha comenzado a normalizar el horror de la guerra, convirtiéndose en espectadora pasiva del dolor. "Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas", advirtió con gravedad.

Embed - Mensaje y Bendición “Urbi et Orbi” 5 de abril de 2026 - Papa León XIV

Para combatir esta apatía, el Papa convocó a creyentes y no creyentes a una Vigilia de Oración por la Paz, que tendrá lugar en la Basílica Vaticana el próximo sábado 11 de abril. El objetivo de este encuentro es generar una resistencia espiritual frente a lo que él denomina la división que siembran los conflictos.

Finalmente, el Pontífice analizó el concepto de la Resurrección como un acto de energía puramente pacífica. Comparó la victoria de Cristo sobre la muerte con la actitud de un corazón que, a pesar de ser agredido, renuncia explícitamente a la revancha. "La fuerza con la que Cristo resucitó es totalmente no violenta", aseguró, indicando que este es el único camino viable para construir relaciones de respeto entre las naciones.

Tras impartir la bendición y los saludos en diez idiomas, y luego de que el cardenal Dominique Mamberti anunciara la indulgencia plenaria, León XIV cerró la jornada encomendando a todos aquellos que sufren por la violencia a la protección divina, dejando en claro que el drama de la libertad humana hoy se juega en la elección entre la dominación o el encuentro.