El papa León XIV sorprendió al probar la primera Ferrari totalmente eléctrica
El pontífice recibió a las autoridades de la histórica automotriz italiana en Castel Gandolfo y terminó sentado al volante del nuevo modelo “Luce”, el primer Ferrari 100% eléctrico.
Escena inesperada en el Vaticano. Papa León XIV protagonizó este martes una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo luego de recibir a directivos de Ferrari y probar de cerca el nuevo “Ferrari Luce”, el primer vehículo totalmente eléctrico en la historia de la emblemática marca italiana.
El encuentro se realizó en Castel Gandolfo y contó con la presencia de John Elkann y Benedetto Vigna, dos de las principales autoridades de Ferrari, quienes le presentaron al pontífice las características técnicas del modelo que marcará el ingreso definitivo de la compañía al universo eléctrico.
Según trascendió, León XIV observó el vehículo en detalle, escuchó explicaciones sobre el funcionamiento del auto y hasta se sentó en el asiento del conductor, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales. El “Ferrari Luce” aparece como uno de los lanzamientos más importantes de la automotriz en los últimos años. El modelo tendría más de 1.000 caballos de potencia, una autonomía cercana a los 530 kilómetros y una velocidad máxima superior a los 300 km/h.
Sin embargo, el desembarco de Ferrari en el segmento totalmente eléctrico abrió también un fuerte debate entre fanáticos históricos de la marca, que cuestionan si un Ferrari sin motor a combustión puede conservar la esencia que convirtió a la empresa italiana en una leyenda mundial.
De hecho, tras la presentación oficial del vehículo, las acciones de Ferrari registraron una caída importante en la Bolsa de Milán, en medio de dudas del mercado sobre el impacto que podría tener esta nueva etapa para la compañía.
Las imágenes del Papa dentro del vehículo no tardaron en multiplicarse y generaron todo tipo de comentarios. Para muchos, además, la situación marcó otra diferencia de estilo entre León XIV y Papa Francisco: mientras Jorge Bergoglio evitaba este tipo de eventos vinculados al lujo y las grandes marcas, el nuevo pontífice parece mostrar un perfil más abierto hacia la innovación tecnológica y la industria italiana.
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