El papa León XIV sorprendió al probar la primera Ferrari totalmente eléctrica

Según trascendió, León XIV observó el vehículo en detalle, escuchó explicaciones sobre el funcionamiento del auto y hasta se sentó en el asiento del conductor, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales. El “Ferrari Luce” aparece como uno de los lanzamientos más importantes de la automotriz en los últimos años. El modelo tendría más de 1.000 caballos de potencia, una autonomía cercana a los 530 kilómetros y una velocidad máxima superior a los 300 km/h.