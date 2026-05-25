Sandra Pettovello llegó a Roma para su reunión con el papa León XIV: cómo será su agenda oficial

La agenda oficial de Pettovello incluye desde su participación en la reunión de ministros de Educación latinoamericanos que presidirá el Papa, hasta encuentros con el cardenal Michael Czerny, la Soberana Orden de Malta y referentes de la Curia Romana.

Es la quinta vez que Sandra Pettovello viaja al Vaticano para tratar temas sobre educación, desarrollo humano y asistencia social, pero es la primera en la que la posibilidad de una visita papal está siendo debatida en los canales institucionales.

pettovello en roma papa Sandra Pettovello llegó a Roma para su reunión con el papa León XIV

Mientras tanto, en Buenos Aires, el presidente Javier Milei hizo "buena letra" este lunes con su participación en el Tedeum en la Catedral Metropolitana a propósito de la celebración del 25 de Mayo.

Obviamente, Sandra Pettovello fue una de las pocas caras del Gabinete que estuvo ausente con aviso.