Sandra Pettovello llegó a Roma para su reunión con el papa León XIV: cómo será su agenda oficial
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, arribó este lunes a la capital de Italia para encontrarse con el papa León XIV en el Vaticano.
Mientras crece la expectativa por un posible tour papal por Sudamérica, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llegó este lunes a Roma para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano y abordar una agenda vinculada a la educación, inteligencia artificial y el desarrollo social.
La visita de Pettovello al Vaticano se produce en la misma semana en que el papa León XIV publicará su primera encíclica, titulada "Magnifica humanitas", en la que se abordan temas como la inteligencia artificial y el rol del trabajador siguiendo las enseñanzas de León XIII en "Rerum novarum".
Con ese contexto, Sandra Pettovello llegó al Vaticano con la meta de avanzar en la coordinación de una posible visita del papa León XIV a la Argentina aunque su primer acto oficial fue ir a un evento por el 25 de Mayo que se llevó a cabo en el monumento al general José de San Martín situado en Via di Valle Giulia.
En ese acto estuvieron presentes los embajadores y representantes diplomáticos de Argentina e Italia y se entonaron ambos himnos. La titular de Capital Humano puso una ofrenda floral en homenaje al primer Gobierno Patrio.
La agenda oficial de Pettovello incluye desde su participación en la reunión de ministros de Educación latinoamericanos que presidirá el Papa, hasta encuentros con el cardenal Michael Czerny, la Soberana Orden de Malta y referentes de la Curia Romana.
Es la quinta vez que Sandra Pettovello viaja al Vaticano para tratar temas sobre educación, desarrollo humano y asistencia social, pero es la primera en la que la posibilidad de una visita papal está siendo debatida en los canales institucionales.
Mientras tanto, en Buenos Aires, el presidente Javier Milei hizo "buena letra" este lunes con su participación en el Tedeum en la Catedral Metropolitana a propósito de la celebración del 25 de Mayo.
Obviamente, Sandra Pettovello fue una de las pocas caras del Gabinete que estuvo ausente con aviso.
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