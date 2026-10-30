El Paseo del Bajo estará habilitado para autos particulares: cuándo y desde qué hora

Pero como el transporte de cargas baja sensiblemente en los horarios nocturnos y genera una capacidad ociosa en el corredor que surca Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat y San Telmo, existe la oportunidad de liberar su uso al tránsito general por las noches.

La única excepción seguirán siendo las motos por razones de seguridad vial.

En 2024 el Paseo del Bajo fue habilitado para el uso de autos los días sábados, domingos y feriados. Actualmente, cada fin de semana lo utilizan unos 35 mil y en esos 30 meses registró más de 4,5 millones de tránsitos de automóviles.

La habilitación, dispuesta por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), alcanza exclusivamente a autos y otros vehículos livianos como utilitarios, camionetas, etcétera. Las motos tienen prohibido circular por el Paseo del Bajo.

Las autoridades porteñas confirmaron que el uso de TelePASE es obligatorio y que la velocidad máxima en esta autopista es de 60 kilómetros por hora y la tarifa a partir de noviembre será de $10.978,49.