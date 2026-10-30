El Paseo del Bajo estará habilitado para autos particulares: cuándo y desde qué hora
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que a partir del lunes 2 de noviembre podrán circular los vehículos entre las 22 y las 5 de la mañana.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este viernes una medida experimental para desagotar el tránsito porteño durante la semana: a partir del lunes 2 de noviembre el Paseo del Bajo estará habilitado para autos particulares en el horario nocturno, de 22 a 5 de la mañana.
La experiencia durará 90 días y durante ese plazo se buscará aprovechar la infraestructura para lograr una alternativa de conexión ágil entre el sur y el norte de la Ciudad, al menos en el horario en que hay menor circulación de tránsito pesado por la Ciudad.
Hasta ahora, los autos sólo podían circular por el Paseo del Bajo los fines de semana, entre las 22 del viernes y las 5 del lunes, y los días feriados. Ahora se les suman las noches de lunes a jueves.
El Paseo del Bajo fue diseñado para conectar la Autopista Presidente Arturo Humberto Illia, al Norte, con las autopistas Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) y 25 de Mayo, al Sur, con una longitud de 7,1 km y dos carriles más banquina por sentido.
Originalmente el objetivo era mejorar la operación de vehículos de logística y los colectivos para así reducir la circulación de transporte de pasajeros y tránsito pesado en arterias céntricas de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero como el transporte de cargas baja sensiblemente en los horarios nocturnos y genera una capacidad ociosa en el corredor que surca Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat y San Telmo, existe la oportunidad de liberar su uso al tránsito general por las noches.
La única excepción seguirán siendo las motos por razones de seguridad vial.
En 2024 el Paseo del Bajo fue habilitado para el uso de autos los días sábados, domingos y feriados. Actualmente, cada fin de semana lo utilizan unos 35 mil y en esos 30 meses registró más de 4,5 millones de tránsitos de automóviles.
La habilitación, dispuesta por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), alcanza exclusivamente a autos y otros vehículos livianos como utilitarios, camionetas, etcétera. Las motos tienen prohibido circular por el Paseo del Bajo.
Las autoridades porteñas confirmaron que el uso de TelePASE es obligatorio y que la velocidad máxima en esta autopista es de 60 kilómetros por hora y la tarifa a partir de noviembre será de $10.978,49.
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