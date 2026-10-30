A qué hora llega hoy el diluvio al AMBA, con lluvias fuertes, ráfagas y granizo: sigue el alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía para este viernes sus advertencias por lluvias y tormentas en Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene desde el jueves el alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes para lo que resta de la tarde de este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a la espera del postergado diluvio.
La advertencia meteorológica se extiende además a la Costa Atlántica, la zona de la Bahía de Samborombón, la totalidad de la provincia de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe.
Tras las primeras complicaciones registradas durante la mañana, leves; el organismo oficial renovó el aviso para la segunda mitad de la jornada ante la persistencia de condiciones de inestabilidad sobre la región central y del Litoral.
Se espera un viernes pasado por agua según reportes oficiales. Si bien cayeron algunas lloviznas, fueron leves, mientras que el SMN mantenía las probabilidades de tormentas fuertes para horas de la tarde en su pronóstico.
Alerta de diluvio con lluvias y tormentas en el AMBA
El parte oficial del SMN detalla que "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Las mismas podrían estar acompañadas por: ráfagas intensas de viento; actividad eléctrica frecuente; ocasional caída de granizo; y abundantes precipitaciones en cortos períodos, con valores acumulados estimados entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
Recomendaciones oficiales para la tarde
Ante la vigencia de la alerta meteorológica durante la tarde, las autoridades aconsejan:
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Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a acumulación de agua.
Si se está conduciendo, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y reducir la velocidad.
Asegurar objetos sueltos en balcones o patios que puedan volar por las ráfagas.
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