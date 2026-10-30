A qué hora llega hoy el diluvio al AMBA, con lluvias fuertes, ráfagas y granizo: sigue el alerta por tormentas

A qué hora llega hoy el diluvio al AMBA, con lluvias fuertes, ráfagas y granizo

Alerta de diluvio con lluvias y tormentas en el AMBA

El parte oficial del SMN detalla que "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Las mismas podrían estar acompañadas por: ráfagas intensas de viento; actividad eléctrica frecuente; ocasional caída de granizo; y abundantes precipitaciones en cortos períodos, con valores acumulados estimados entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.