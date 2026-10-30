Cambió el pronóstico del tiempo y se supo cuándo el tormentón alisio se transformará en niebla en Buenos Aires
El clima en Buenos Aires transita de inestabilidad. Los detalles del pronóstico del tiempo y el momento en el que el tormentón dará paso a los bancos de niebla.
Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores continúan sufriendo modificaciones repentinas. Tras el tormentón de este viernes 30 de octubre, el pronóstico anticipa una transición hacia un escenario de marcada humedad que afectará la visibilidad en las primeras horas del fin de semana.
Cómo evoluciona el tiempo en las próximas horas
La inestabilidad actual, caracterizada por la presencia de nubosidad variable y probabilidad de lluvias débiles (con registros de hasta 0.6 mm hacia la tarde), se extenderá durante las primeras horas de la noche, con vientos que rotarán desde el sector norte hacia el este y sureste.
Sin embargo, el cambio radical en la atmósfera se producirá de cara a la madrugada del sábado 31 de octubre, momento en el cual el remanente de humedad y el descenso de la temperatura configurarán un escenario propicio para la formación de neblina.
A qué hora se transforma en niebla y deja el cielo brumoso
El cronograma oficial detalla que la transformación del tiempo se hará evidente en la madrugada del sábado:
IMPORTANTE: Cuándo viene el calor con un viento catabático que subirá 15 grados la temperatura en 48 horas en Buenos Aires
- 02:00 hs (sábado 31): el cielo se presentará despejado con una temperatura de 15°C y vientos leves del noroeste.
- 05:00 hs (sábado 31): se registrará el fenómeno de niebla de manera formal, con una temperatura que descenderá hasta los 13°C y una sensación térmica de 13°C bajo condiciones de viento calmo del suroeste.
- 08:00 hs (sábado 31): la niebla continuará afectando la visibilidad matinal, manteniendo el cielo brumoso mientras el termómetro marca 14°C.
A partir de las 11:00 de la mañana del sábado, la nubosidad comenzará a disiparse parcialmente dando paso a nubes y claros, con una máxima que repuntará hasta los 21° por la tarde. No obstante, la tregua durará poco, ya que el domingo 1 de noviembre retornarán las lluvias débiles y la probabilidad de tormentas hacia la noche.
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