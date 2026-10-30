Cambió el pronóstico del tiempo y se supo cuándo el tormentón alisio se transformará en niebla en Buenos Aires

02:00 hs (sábado 31): el cielo se presentará despejado con una temperatura de 15°C y vientos leves del noroeste.

el cielo se presentará despejado con una temperatura de 15°C y vientos leves del noroeste. 05:00 hs (sábado 31): se registrará el fenómeno de niebla de manera formal, con una temperatura que descenderá hasta los 13°C y una sensación térmica de 13°C bajo condiciones de viento calmo del suroeste.

se registrará el fenómeno de de manera formal, con una temperatura que descenderá hasta los 13°C y una sensación térmica de 13°C bajo condiciones de viento calmo del suroeste. 08:00 hs (sábado 31): la niebla continuará afectando la visibilidad matinal, manteniendo el cielo brumoso mientras el termómetro marca 14°C.

A partir de las 11:00 de la mañana del sábado, la nubosidad comenzará a disiparse parcialmente dando paso a nubes y claros, con una máxima que repuntará hasta los 21° por la tarde. No obstante, la tregua durará poco, ya que el domingo 1 de noviembre retornarán las lluvias débiles y la probabilidad de tormentas hacia la noche.