El paso a paso para obtener la licencia de conducir digital: los detalles

Completar los datos personales en el sitio oficial y generar el comprobante de pago.

Pagar el trámite y solicitar un turno en un centro autorizado.

Presentarse para el control médico obligatorio.

Obtener la licencia en formato digital y luego el carnet físico, una vez aprobado el proceso.

Quiénes no podrán renovar la licencia

Los conductores que presenten situaciones administrativas o legales pendientes no podrán avanzar con el trámite de la licencia. Ante estas situaciones, la gestión no podrá completarse de forma online y deberá realizarse de manera presencial, con la obligatoriedad de rendir evaluaciones teóricas y prácticas.