El paso a paso para obtener la licencia de conducir digital: los detalles
Este nuevo esquema tiene como objetivo reducir los trámites burocráticos y rige en casi todo el país. Los detalles en la nota.
La digitalización de la licencia de conducir se presenta como una alternativa moderna que permite a los conductores realizar gestiones de manera online, reduciendo tiempos y trámites burocráticos. Este nuevo esquema rige en casi todo el territorio argentino.
La obtención de esta licencia se realiza de manera rápida y eficiente a través de distintos dispositivos, como teléfonos celulares, tablets o computadoras. Gracias a plataformas oficiales, los conductores pueden completar el proceso en pocos pasos, optimizando tiempos.
Paso a paso para renovar la licencia de conducir
El trámite es mayormente digital, aunque incluye algunos pasos presenciales obligatorios. La renovación puede realizarse antes del vencimiento o hasta 12 meses después, según el caso.
En CABA, para licencias particulares B1 hay varias sedes habilitadas, mientras que las licencias de moto y profesionales se gestionan únicamente en Av. Coronel Roca 5252.
- Completar los datos personales en el sitio oficial y generar el comprobante de pago.
- Pagar el trámite y solicitar un turno en un centro autorizado.
- Presentarse para el control médico obligatorio.
- Obtener la licencia en formato digital y luego el carnet físico, una vez aprobado el proceso.
Quiénes no podrán renovar la licencia
Los conductores que presenten situaciones administrativas o legales pendientes no podrán avanzar con el trámite de la licencia. Ante estas situaciones, la gestión no podrá completarse de forma online y deberá realizarse de manera presencial, con la obligatoriedad de rendir evaluaciones teóricas y prácticas.
- Multas impagas o sanciones activas.
- Inhabilitaciones judiciales vigentes.
- Más de 70 años sin renovación anual.
- Antecedentes de alcoholemia positiva, exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo.
- Infracciones graves como conductor principiante.
- Examen psicofísico desaprobado.
