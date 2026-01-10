El paso a paso para renovar la licencia de conducir de manera online y obtener el registro
Este proceso se debe llevar a cabe desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación Mi Argentina. Conocé todos los detalles en la nota.
La digitalización de la licencia de conducir marcó un cambio clave en la forma de realizar uno de los trámites más habituales para los automovilistas. Esta nueva medida tiene como principal objetivo reducir tiempos, eliminar pasos innecesarios y modernizar un proceso que históricamente estuvo asociado a largas esperas y gestiones presenciales.
Con este nuevo esquema, la renovación del carnet puede hacerse de manera remota desde el teléfono celular a través de la app Mi Argentina. Si bien la implementación fue gradual, la mayoría de las provincias ya se sumaron al sistema, mientras que una sola jurisdicción continúa en proceso de adhesión.
Paso a paso para renovar la licencia de conducir
Estos son los pasos a seguir por los conductores al momento de renovar la licencia:
- Llenar el formulario en el sitio web oficial y generar la Boleta Única de Ingresos (BUI).
- Pagar la boleta y reservar un turno en una oficina autorizada.
- Realizar la evaluación psicofísica requerida para obtener la licencia.
- Retirar la licencia, tanto en formato físico como digital, una vez aprobado el examen.
Es importante resaltar que este trámite se puede iniciar antes de su vencimiento o hasta 12 meses después. Además, la vigencia varía según edad y categoría de cada conductor:
- Edad 16 a 39 años: 10 años
- Edad 40 a 49 años: 6 años
- Edad 50 a 69 años: 4 años
- Edad 70 años o más: cada 2 años
- Profesionales hasta 70 años: 5 años
- Profesionales mayores de 70 años: 2 años, con controles más estrictos
Quiénes no podrán renovar la licencia
En algunas situación, la gestión se hace de manera presencial y exige rendir las evaluaciones correspondientes, tanto la prueba teórica como la práctica.
- Multas impagas o sanciones activas.
- Inhabilitaciones judiciales vigentes.
- Más de 70 años sin renovación anual.
- Antecedentes de alcoholemia positiva, exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo.
- Infracciones graves.
- Examen psicofísico desaprobado.
