Más aumentos: a partir de qué día de enero la VTV aumentará su precio
El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó un aumento del 21,8% en la VTV, un ajuste que pega directo en el bolsillo de los conductores.
Desde el 16 de enero, la VTV en la provincia de Buenos Aires aumentará un 21,8%, con tarifas que llegan a $97.057,65 y también elevan el impacto de las multas. El ajuste rige para autos, motos, vehículos pesados y remolques en todo el territorio bonaerense.
Cuánto costará la VTV desde el 16 de enero
Con la actualización del cuadro tarifario, ya quedaron definidos los nuevos precios de la VTV en la provincia de Buenos Aires, que rigen para todos los tipos de vehículos alcanzados por el trámite obligatorio. El detalle de los valores oficiales es el siguiente:
- Motos: $38.801,03
- Vehículos de hasta 2.500 kilos: $97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kilos: $174.604,64
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kilos: $58.201,54
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $87.302,33
Requisitos para realizar el trámite
Para hacer la VTV sin problemas, es fundamental presentarse al turno con toda la documentación y los elementos de seguridad exigidos. Se debe llevar el DNI, la licencia de conducir y el seguro del vehículo, todos vigentes, junto con la constancia de pago de la reserva del turno.
También es obligatorio contar con la cédula verde o cédula azul si el trámite lo realiza un tercero, el título de propiedad del vehículo y, en el caso de las motos, la cédula verde y/o rosa. Además, se necesita un correo electrónico válido, ya que allí se envían la confirmación y la boleta del trámite.
Al momento de asistir a la verificación, el vehículo debe tener matafuegos, balizas, botiquín de emergencias y cinturones de seguridad en correcto funcionamiento. Cumplir con estos requisitos evita rechazos, demoras innecesarias y posibles multas, y permite completar la Verificación Técnica Vehicular sin sobresaltos.
Vencimiento y multas
La VTV tiene vigencia anual y manejar con la oblea vencida expone al conductor a multas que pueden ser elevadas. La Verificación Técnica Vehicular deja de tener validez desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, por lo que si el trámite caduca en noviembre, debe renovarse antes de que arranque diciembre para evitar quedar automáticamente en infracción.
