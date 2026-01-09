Eugenia Rolón no podrá volver a tramitar su licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires
Transporte bonaerense confirmó la sanción para la influencer libertaria, novia de Iñaki Gutiérrez, quien chocó en Mar del Tuyu mientras manejaba alcoholizada.
En lo que resultó un verdadero escándalo, la influencer libertaria, Eugenia Rolón, chocó mientras manejaba alcoholizada en la localidad bonaerense de Mar del Tuyu, por lo que este viernes el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación para volver a tramitar la licencia de conducir.
La referente libertaria y pareja de Iñaki Gutiérrez protagonizó un fuerte accidente el lunes por la mañana al impactar su auto contra una estructura de luz. Luego fue detenida, ya que el test de alcoholemia arrojó que tenía 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre, además de que condujo sin registro.
En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver a la influencer estrellándose contra un poste, en lo que podría haber sido una verdadera tragedia.
Con todo este prontuario, Rolón fue inhabilitada de oficio por el Ministerio de Transporte Bonaerense: no podrá volver a emitir la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.
Además de conocerse que la libertaria manejaba alcoholizada y sin carnet, trascendió que el Honda Fit de Gutiérrez con el que impactó en un poste de luz acumula casi $900.000 en multas.
Quién es Eugenia Rolón
En redes sociales como Instagram o X, otrora Twitter, Eugenia Noemí Rolón, de 23 años, es una estrella dentro del mundillo libertario.
Se define como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina". En la vida analógica, burocrática y real no cosechó un "éxito viral", precisamente, sino que fue eyectada de la gestión libertaria junto a su pareja por el manejo de las redes sociales de Casa Rosada.
De hecho, ella es la joven que posó al lado de Iñaki Gutiérrez -su novio- en enero de 2024 cuando el muchacho -apodado "la Pepona"- reposteó la imagen desde la cuenta oficial de la Casa Rosada. Lejos de humanizar al Gobierno, esa acción le valió el despido a ambos, y tuvieron que retomar sus carreras políticas en otro lado.
Rolón es hija del peronista Gustavo Rolón, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Como es oriunda de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, se presentó como candidata convencional constituyente de La Libertad Avanza para representar a ese distrito en la confección de una nueva Carta Magna provincial. Salió tercera.
Alguna vez también la vieron en redes sociales compartiendo la indignación de Iñaki Gutiérrez ante el descaro de una diputada electa de Salta, Soledad Gramajo, que se grabó al volante en estado de ebriedad.
"Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas", convino la rubia, hoy mimetizada con su entorno.
Hoy en día la joven integra el equipo de asesores del área digital libertaria, y en redes sociales comparte contenido como remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro.
Y las fotos de cuando su novio la tuvo que ir a buscar tras quedar detenida por llevarse puesto un poste de luz a las 9 de la mañana de un jueves en Mar del Tuyú por estar alcoholizada.
