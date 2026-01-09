Eugenia Rolón no podrá volver a tramitar su licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires

Quién es Eugenia Rolón

En redes sociales como Instagram o X, otrora Twitter, Eugenia Noemí Rolón, de 23 años, es una estrella dentro del mundillo libertario.

Se define como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina". En la vida analógica, burocrática y real no cosechó un "éxito viral", precisamente, sino que fue eyectada de la gestión libertaria junto a su pareja por el manejo de las redes sociales de Casa Rosada.

De hecho, ella es la joven que posó al lado de Iñaki Gutiérrez -su novio- en enero de 2024 cuando el muchacho -apodado "la Pepona"- reposteó la imagen desde la cuenta oficial de la Casa Rosada. Lejos de humanizar al Gobierno, esa acción le valió el despido a ambos, y tuvieron que retomar sus carreras políticas en otro lado.

Rolón es hija del peronista Gustavo Rolón, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Como es oriunda de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, se presentó como candidata convencional constituyente de La Libertad Avanza para representar a ese distrito en la confección de una nueva Carta Magna provincial. Salió tercera.

Alguna vez también la vieron en redes sociales compartiendo la indignación de Iñaki Gutiérrez ante el descaro de una diputada electa de Salta, Soledad Gramajo, que se grabó al volante en estado de ebriedad.

"Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas", convino la rubia, hoy mimetizada con su entorno.

Hoy en día la joven integra el equipo de asesores del área digital libertaria, y en redes sociales comparte contenido como remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Y las fotos de cuando su novio la tuvo que ir a buscar tras quedar detenida por llevarse puesto un poste de luz a las 9 de la mañana de un jueves en Mar del Tuyú por estar alcoholizada.