Javier Alonso: "Las chicas asesinadas en Florencio Varela cayeron en una trampa del narcotráfico"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos sin vida de Morena Verri, de 20 años, Brenda Del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15. “Queremos comunicar que lamentablemente hemos encontrado los cuerpos sin vida de Morena, Brenda y Lara: las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado. Que las habían visto con vida por última vez el viernes a las 21:30, cuando subieron por su voluntad a una camioneta en la Rotonda de Tablada, supuestamente yendo a un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, expresó el funcionario en una conferencia de prensa.