Javier Alonso: "Las chicas asesinadas en Florencio Varela cayeron en una trampa del narcotráfico"
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró en conferencia de prensa que las jóvenes desaparecidas en Ciudad Evita fueron víctimas de un crimen narco.
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos sin vida de Morena Verri, de 20 años, Brenda Del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15. “Queremos comunicar que lamentablemente hemos encontrado los cuerpos sin vida de Morena, Brenda y Lara: las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado. Que las habían visto con vida por última vez el viernes a las 21:30, cuando subieron por su voluntad a una camioneta en la Rotonda de Tablada, supuestamente yendo a un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, expresó el funcionario en una conferencia de prensa.
Alonso explicó que el hallazgo se produjo entre las 2 y 3 de la madrugada en una vivienda de Florencio Varela, donde los cuerpos fueron encontrados enterrados en un jardín. “Hay secreto de sumario, la investigación sigue. Estamos muy avanzados en la trama de esta red. Puedo decir que hoy a la mañana les notificamos a las familias los cuerpos que habíamos encontrado. Los mismos fueron encontrados entre las 2 y 3 de la mañana. Estaban enterrados en un jardín”, sostuvo el ministro al dar detalles del procedimiento que derivó en la localización de las jóvenes.
El titular de la cartera de Seguridad provincial también confirmó que los familiares reconocieron a las víctimas en la morgue judicial de Lomas de Zamora antes de que se brindara la comunicación oficial. “Las familias acaban de reconocer el cuerpo en la morgue judicial de Lomas de Zamora. Por eso recién estamos hablando con la prensa”, precisó Alonso ante los periodistas.
Las tres jóvenes estaban desaparecidas desde el viernes, cuando fueron vistas por última vez en la Rotonda de Tablada. La noticia fue confirmada además por Antonio, abuelo de Morena y Brenda, quien se encontraba junto a otros familiares en el lugar donde desde el fin de semana reclamaban respuestas por la ausencia de las chicas. “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”, relató el hombre.
Visiblemente conmovido, el abuelo de dos de las víctimas describió el impacto que la noticia produjo en la familia. “Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. Cuando a uno lo lastiman de una puñalada, nos duele. ¿Ustedes saben lo que pudieron haber sufrido esas chiquitas? ¿El dolor que habrán sentido en sus cuerpos?”, expresó ante los medios presentes en la rotonda, en medio de un clima de consternación y dolor.
