El peor final: murió la nena de 7 años baleada en la cabeza por delincuentes en Tucumán

Después de horas de angustia, Claudia, la madre de la víctima, confirmó la noticia a la prensa: “Mi hija acaba de fallecer, me lo confirmó la directora del hospital. Que se haga justicia y que paguen por la muerte de mi hija. Tenía 7 años y toda su vida por delante”. La mujer se refirió así a los dos sospechosos detenidos hasta el momento, un joven de 19 años y un menor de 16, y solicitó que “a los dos que están presos no les den cuatro meses de preventiva. El mayor tiene que estar alojado en un penal para que no esté en comisaría, para que tenga un celular y se burle”.