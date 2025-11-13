Tucumán: suspenden a un automovilista por filmarse a más de 170 km/h con su hijo en el auto

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) localizó y dejó sin licencia a un hombre de Bella Vista, en Tucumán, después de que circularan en redes sociales varias grabaciones en las que se lo veía conduciendo a más de 170 kilómetros sobre hora, realizando maniobras temerarias y llevando a su hijo menor en el asiento delantero sin cinturón de seguridad. Las imágenes terminaron encendiendo alarmas en el organismo, que intervino tras recibir un conjunto de denuncias formales.